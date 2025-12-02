Chileno desnudo y en estado de ebriedad fue detenido tras atacar a un vehículo argentino en ruta internacional hacia Punta Arenas

El sujeto, de nacionalidad chilena, caminó desnudo por la ruta CH-255, se lanzó frente al tránsito y rompió el parabrisas de un vehículo argentino con una piedra. Carabineros lo detuvo por desórdenes públicos y daños.

Un sujeto de nacionalidad chilena fue detenido este jueves tras protagonizar un episodio de alto riesgo en la ruta internacional CH-255, vía que conecta Punta Arenas con la frontera argentina y que es clave para el tránsito hacia Río Gallegos y Ushuaia.

De acuerdo a lo que informó Infobae, el hecho ocurrió a la altura del kilómetro 58, en el sector de San Gregorio, donde automovilistas alertaron sobre la presencia de un hombre completamente desnudo y en aparente estado de ebriedad caminando sobre el pavimento, lanzándose de forma inesperada frente a los vehículos que circulaban por la zona.

Según diversos testimonios y registros compartidos por conductores, el sujeto incluso intentó subirse a camiones en movimiento y saltó sobre algunos vehículos particulares, generando maniobras bruscas para evitar atropellos en un área de alto flujo de transporte argentino y chileno.

El episodio escaló cuando el hombre arrojó una piedra contra un automóvil argentino, provocando la rotura del parabrisas. El hecho derivó en imputaciones por daños materiales y desórdenes públicos.

Carabineros de la Tenencia de Monte Aymond acudió al lugar tras recibir múltiples alertas. Los funcionarios interceptaron al individuo a pocos kilómetros del punto inicial, señalando que presentaba un alto nivel de agresividad debido a su estado etílico.

Tras su detención, el hombre fue trasladado a una unidad policial y luego derivado a Punta Arenas para constatar lesiones y continuar con los procedimientos judiciales.