Padre fue baleado al intervenir en violento asalto contra su hija: Está fuera de riesgo vital

Un hombre resultó baleado en el tórax tras intervenir para evitar que su hija fuera asaltada durante la noche del lunes en la comuna de Estación Central.

El hecho ocurrió en la intersección de Los Pingüinos con Atahualpa, donde la joven fue abordada por un grupo de al menos siete sujetos armados que intentaron sustraerle sus pertenencias.

Al percatarse de la situación, el padre salió en defensa de la mujer. En ese momento, uno de los involucrados extrajo un arma de fuego y realizó varios disparos, uno de los cuales impactó al hombre en el pecho.

Hombre se encuentra fuera de riesgo vital

Tras el ataque, la víctima fue trasladada en estado grave hasta un recinto asistencial de Estación Central.

De acuerdo con el último reporte disponible, el hombre permanece hospitalizado, pero se encuentra fuera de riesgo vital.

Carabineros realizó diligencias en el sitio del suceso y encontró evidencia balística que será sometida a peritajes para esclarecer la dinámica de los hechos e identificar a los responsables.

Según antecedentes recopilados por Cooperativa, durante el incidente se habrían registrado cerca de 40 disparos en el sector, algunos de ellos dirigidos contra locales comerciales.