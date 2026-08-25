Gastos comunes: Morosidad bordea el 30% y acelera la digitalización en la administración de edificios y condominios

La incorporación de recaudación digital busca mitigar la morosidad en gastos comunes que afecta al 29,8% de las unidades en Chile, de acuerdo con un estudio de Edifito de 2025.

La medición reveló además que un 4,8% de las propiedades registra deudas críticas por más de 90 días, brecha que las administraciones enfrentan mediante cobros programados, alertas de vencimiento y pagos disponibles las 24 horas.

Según Rodrigo Cornejo, socio y gerente comercial de Otrospagos.com, los atrasos se explican tanto por factores económicos como por procesos manuales deficientes.

“La tecnología debe facilitar la gestión, no hacerla más complicada. Si una comunidad puede incorporar una plataforma de manera sencilla y los residentes tienen una experiencia de pago rápida y segura, la adopción se produce de forma mucho más natural”, sostuvo el ejecutivo.

Del mismo modo, apuntó a que “hoy una plataforma de pagos no solo permite recaudar. También entrega información útil para administrar. Poder saber en tiempo real quién pagó, qué unidades están pendientes y cuánto se ha recaudado permite anticiparse y hacer una gestión de cobranza mucho más eficiente”.