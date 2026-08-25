Adolescente habría confesado que mató a su madre en San Joaquín: PDI investiga las causas

Una adolescente confesó haber matado a su madre en su casa en la comuna de San Joaquín (Región Metropolitana).

De acuerdo a información policial, el lunes durante la tarde la menor de edad se presentó de manera voluntaria ante Carabineros, donde realizó la denuncia e informó que ella habría sido la autora del delito de parricidio.

Según informó el subprefecto Robert Briones, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) Sur, la víctima se encontraba en el departamento que compartía con su hija en el piso 13 y “presenta diversas heridas contusas por un elemento contundente”.

La menor de edad se mantiene como imputada y detenida por personal de la BH Sur. Durante la jornada será puesta a disposición de la Fiscalía.

“Se están haciendo todas las diligencias pertinentes para establecer la motivación de esta menor, puesto que tenemos que determinar si hay algún tipo de vulneración de derechos contra ella y también determinar si hay o no otras personas que pueden haber participado en el hecho”, señaló el subprefecto Briones.

Y agregó que hasta ahora se ha establecido que la madre “solamente había estado en el departamento con la imputada”.

Respecto a la data de muerte de la mujer, señaló que “está en etapa de investigación, no puedo dar detalles sobre lo mismo”.