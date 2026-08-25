“La mejor manera de farmear aura es tomarse la vida con esperanza”: El mensaje a los jóvenes del cardenal Chomali con viral concepto de redes sociales

El arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, apeló a uno de los conceptos más virales de internet para enviar un mensaje público en su cuenta de X: el fenómeno de «farmear aura».
La expresión, popularizada principalmente por la Generación Z, resignifica la noción clásica de presencia: alude al cultivo deliberado del carisma mediante la disposición física y la performatividad corporal.
Dicha búsqueda de validación ha derivado incluso en torneos y competencias públicas para medir el estatus simbólico de los participantes.
En la publicación, el cardenal señaló: «Jóvenes: la mejor manera de farmear aura es tomarse la vida con esperanza y alegría».
«Los invito a estudiar seriamente y a preparar bien el cuerpo y el alma para servir a los demás. ¡Qué mejor que farmear aura pensando en grande y construyendo un país más justo! ¡Aura por y para Chile!», sentenció la autoridad clerical.
Jóvenes: la mejor manera de farmear aura es tomarse la vida con esperanza y alegría. Los invito a estudiar seriamente y a preparar bien el cuerpo y el alma para servir a los demás. ¡Qué mejor que farmear aura pensando en grande y construyendo un país más justo! ¡Aura por y para…
— Card. Fernando Chomali (@FernandoChomali) August 25, 2026
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