Lanzan Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027: Se espera participación de más de 6 mil atletas

Este lunes el Gobierno realizó el lanzamiento oficial de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027, iniciando el camino hacia el evento para personas con discapacidad intelectual que se llevará a cabo por primera vez en América Latina.

En la instancia, el ministro del Deporte, Francisco Riveros, comentó que los juegos son “un maravilloso desafío, es algo que puede marcar un quiebre en Chile, un antes y un después. Creo que los Juegos Santiago 2027 van a acercar a todos los chilenos a la inclusión, al deporte, a los buenos hábitos y a todo lo positivo que trae eso”.

Los Juegos se realizarán entre el 16 y el 24 de octubre de 2027; se espera que participen más de 6 mil atletas provenientes de más de 170 países, quienes competirán en 23 disciplinas.

La sede principal será el Parque Estadio Nacional, donde se concentrará más de la mitad de los deportes.

Desde el Gobierno señalaron que uno de los sellos de Santiago 2027 será el “Deporte Unificado”.

“De las 23 disciplinas contempladas, 14 se desarrollarán bajo esta modalidad, en la que personas con y sin discapacidad intelectual integran un mismo equipo y compiten en igualdad de condiciones”, detallaron.

Asimismo, a través del Programa de Región Anfitriona, “los más de 6.000 atletas recorrerán las 16 regiones del país antes del inicio de las competencias, llevando el mensaje de inclusión a distintos territorios”.