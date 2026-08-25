Javier Milei celebró una mención en The Economist, pero el artículo advertía por los riesgos de su propuesta sobre IA

El Presidente de Argentina, Javier Milei, celebró durante el fin de semana una mención de su Gobierno en la revista británica The Economist. Sin embargo, el contexto del artículo estaba lejos de constituir un elogio a la iniciativa argentina.

“FENÓMENO BARRIAL”, escribió Milei en su cuenta de X junto a una fotografía de la publicación impresa, en la que destacó con un marcador el párrafo donde aparece su nombre.

El artículo, titulado Could AIs become conscious? —“¿Podrían las IA llegar a ser conscientes?”— aborda los riesgos que podrían surgir si en el futuro las sociedades comenzaran a reconocer derechos o personalidad jurídica a sistemas de inteligencia artificial.

Es precisamente en ese contexto donde la revista menciona al mandatario argentino y la reforma a la legislación societaria que impulsa su Gobierno.

¿Qué dijo The Economist sobre Milei?

The Economist señala que Milei ha dado “un paso hacia la personalidad jurídica de la IA” mediante su propuesta para permitir que sistemas automatizados puedan administrar empresas.

La revista plantea luego un escenario en que esas inteligencias artificiales podrían llegar a competir con las personas por recursos, con prioridades como centros de datos o fuentes de energía por sobre viviendas y terrenos.

La referencia forma parte de una advertencia más amplia. El artículo sostiene que entregar derechos a inteligencias artificiales suficientemente avanzadas podría terminar otorgándoles herramientas legales y económicas para aumentar progresivamente su poder frente a los seres humanos. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

En uno de sus pasajes más categóricos, la publicación plantea que conceder derechos a estos sistemas sería comparable a “entregarles las llaves del castillo”.

Milei, en cambio, compartió únicamente la parte del texto donde aparecía mencionado y acompañó la captura con la expresión que utiliza habitualmente para destacar la repercusión internacional de su figura.

¿Qué propone Argentina con las empresas manejadas por IA?

La referencia de The Economist apunta a la reforma de la Ley General de Sociedades presentada por el Gobierno argentino al Senado a comienzos de junio.

Uno de sus aspectos más novedosos es la creación de las denominadas “sociedades automatizadas”, capaces de desarrollar su operación ordinaria mediante algoritmos o agentes de inteligencia artificial sin requerir trabajadores en relación de dependencia.

El proyecto establece que pueden adoptar alguno de los tipos societarios existentes, pero realizar su actividad mediante sistemas algorítmicos autónomos o inteligencia artificial. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ha defendido la iniciativa como una forma de entregar un marco jurídico a modelos empresariales que, según el Ejecutivo, comenzarán a expandirse con el avance tecnológico.

“La gestión operativa de esa sociedad no la hacen humanos, sino que la hacen programas, softwares, robots, o lo que fuera”, explicó el ministro durante la discusión parlamentaria. :contentReference[oaicite:3]{index=3}