Presidenta del FA Yeomans respalda propuesta de Vodanovic y Bellolio tras dudas por distancia con el alcalde: “Es un aporte”

La presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, respaldó públicamente este martes la propuesta de los alcaldes Tomás Vodanovic (FA) y Jaime Bellolio (UDI) para construir acuerdos de Estado con una mirada de largo plazo.

El pronunciamiento adquiere especial relevancia luego de que durante la noche del lunes, en Tolerancia Cero, Vodanovic fuera consultado por una eventual distancia con la nueva timonel frenteamplista y, particularmente, por la ausencia hasta ese momento de un respaldo público de Yeomans a la iniciativa.

El contexto estaba marcado además por la reciente elección interna del Frente Amplio: el alcalde de Maipú respaldó a Constanza Martínez, quien compitió contra Yeomans por la presidencia de la colectividad.

#ToleranciaCero | Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, por propuesta a 30 años: “La carta fue conversada con Constanza Martínez, con Gael Yeomans, con el presidente Boric, con distintos liderazgos del partido” 📡https://t.co/xc16Df0igM

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En el programa, Vodanovic descartó que la carta hubiese sido elaborada al margen de la nueva conducción del partido y aseguró que sus contenidos fueron conversados tanto con Martínez como con Yeomans.

Ante la pregunta directa sobre la opinión de la actual presidenta del FA, señaló que Yeomans le realizó “algunos comentarios”, pero que no manifestó ningún disenso respecto de la propuesta.

Este martes, Yeomans terminó por hacer explícita públicamente esa valoración. A través de X compartió un registro de su entrevista con Mesa Central y calificó la iniciativa como un aporte.

“La invitación que nos hacen los alcaldes Tomás Vodanovic y Jaime Bellolio es un aporte para lograr acuerdos de Estado que nos saquen de la disputa coyuntural”, escribió.

La invitación que nos hacen los alcaldes @TomasVodanovic y @jaimebellolio es un aporte para lograr acuerdos de Estado que nos saquen de la disputa coyuntural. La infancia y la vejez, que son temas que se tocan en esta carta, tienen que trabajarse con esa perspectiva. Acuerdos que… pic.twitter.com/MKCIIpt7mQ — Gael Yeomans (@GaelYeomans) August 25, 2026

La publicación de Yeomans fue posteriormente reposteada por el expresidente Gabriel Boric, quien ya había amplificado durante el fin de semana la publicación original de Vodanovic sobre la carta.

Yeomans: “Está bueno” avanzar en políticas de largo plazo

En su entrevista, la diputada destacó especialmente que la propuesta incorpore materias como infancia y adolescencia, que, a su juicio, requieren políticas capaces de mantenerse más allá de los ciclos de cuatro años.

“Hay debates que son importantes darlos con una lógica de Estado”, sostuvo.

Yeomans planteó que en este tipo de materias el Estado debe ser capaz de fijar horizontes que no cambien completamente con cada nueva administración.

“Creo que esos son temas país y que está bueno que desde tanto liderazgo de derecha como de nuestro mundo podamos ir encaminando a avanzar políticas que sean mirar más a largo plazo”, afirmó.

En su publicación también destacó como antecedente el acuerdo previsional alcanzado en 2025 y recordó consensos políticos históricos como ejemplo de entendimientos capaces de trascender las diferencias entre sectores.

La interna del FA y el respaldo de Vodanovic a Martínez

El respaldo público se produce poco después de una elección interna en la que Vodanovic apoyó a Constanza Martínez, rival de Yeomans en la disputa por la conducción del Frente Amplio.

Yeomans se impuso con un 54,7% de los votos y pasó a encabezar la colectividad, mientras Martínez obtuvo un 42,3%.

La situación fue abordada directamente en Tolerancia Cero. Frente a las preguntas sobre posibles diferencias entre ambos, Vodanovic sostuvo que la elaboración de la carta coincidió con los últimos días de la campaña interna y que la iniciativa fue conversada con las dos candidatas.

“La carta fue conversada con Constanza, con Gael, con el presidente Boric, con distintos liderazgos del partido”, explicó.

El alcalde también rechazó que su acercamiento con Bellolio constituya una reflexión aislada dentro del FA y aseguró que la idea de construir acuerdos de largo plazo es compartida por distintos liderazgos de la colectividad.

En ese intercambio, además, reconoció que no sigue a Yeomans en X (aunque a hora de publicada esta nota ya se siguen mutuamente), luego de que el panel le preguntara por qué la presidenta del partido aún no había reaccionado públicamente a la propuesta.

Horas después, la propia Yeomans despejó esa interrogante con su publicación de este martes.

Una propuesta con apoyos desde distintos sectores

El respaldo de Yeomans se suma a las reacciones favorables que la propuesta ha recibido desde distintos sectores políticos.

Además de Boric, Evelyn Matthei compartió la publicación de Bellolio, mientras Carolina Tohá e Ignacio Briones expresaron públicamente su valoración de la iniciativa.

La carta plantea construir acuerdos de largo plazo en siete ámbitos: sistema político, empleo público, infancia y vejez, infraestructura, crecimiento y productividad, seguridad e inteligencia artificial.

Vodanovic y Bellolio han insistido en que el objetivo no es elaborar un programa común entre izquierda y derecha, sino identificar materias en las que sea posible establecer políticas de Estado capaces de trascender a los gobiernos.