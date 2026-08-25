IPSA concentró más de 72% de la negociación en renta variable del mercado nuam en julio

La negociación en renta variable contado de los mercados nuam, que integra a Chile, Colombia y Perú, alcanzó US$ 5.708 millones durante julio, según el Informe Bursátil Regional del bloque.
Chile lideró la negociación del mes con US$ 4.152 millones, seguido de Colombia, con US$ 1.158 millones, y Perú, con US$ 398 millones.
En lo acumulado entre enero y julio, la negociación en renta variable del mercado nuam llegó a US$ 531.223 millones, de los cuales Chile aportó US$ 39.322 millones.
La cifra confirma al mercado chileno como el principal centro de transacción de acciones dentro del bloque regional durante los primeros siete meses del año.
En renta fija, la negociación de los mercados nuam alcanzó US$ 132.354 millones durante julio, con lo que el acumulado del año en este segmento llegó a US$ 863.569 millones.
Chile queda segundo en capitalización de mercado, detrás de Perú
La capitalización bursátil del mercado nuam se ubicó en US$ 721.395 millones. Pese a liderar la negociación en renta variable, Chile se posicionó en segundo lugar en capitalización de mercado, con US$ 261.504 millones, por debajo de Perú, que alcanzó US$ 342.948 millones, y por sobre Colombia, con US$ 176.653 millones.
En cuanto al rendimiento de los índices bursátiles, el S&P IPSA registró un alza mensual de 1,63% en julio, por debajo de los avances de COLCAP, con 5,42%, y de Perú Select, con 3,38%.
El índice MSCI nuam, que agrupa a los tres mercados, anotó en tanto un alza de 4,63% en el mismo período.
Lo más leído
- Tras dichos de jefe militar sobre soberanía de Magallanes, Argentina reafirma que tratados con Chile son “definitivos”
- Petróleo retrocede de los US$ 90 tras menor tensión en Medio Oriente mientras el cobre se mantiene sobre los US$ 6,5
- De veredas opuestas a una agenda común: Vodanovic y Bellolio detallan su apuesta por acuerdos a 30 años para "enfrentar el populismo y la demagogia"
- Fiestas Patrias: CGE lanza campaña "Volantín Seguro 2026" para evitar accidentes relacionados con redes eléctricas
- Entel deberá indemnizar con más de $12 millones a exejecutivo: Corte Suprema confirmó que fue despedido de forma injustificada