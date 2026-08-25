Fiestas Patrias: CGE lanza campaña “Volantín Seguro 2026” para evitar accidentes relacionados con redes eléctricas

En el marco de las Fiestas Patrias, la Compañía General de Electricidad (CGE) lanzó la campaña “Volantín Seguro 2026” para prevenir accidentes relacionados con las redes eléctricas.

La iniciativa tiene como objetivo “crear conciencia de los peligros de interactuar con las redes eléctricas sin las medidas de seguridad correspondientes”.

Bajo el concepto de “celebremos con energía de la buena”, se contemplan una serie de publicaciones y videos con consejos y tips de seguridad en las redes sociales de la CGE y medios de comunicación, haciendo un llamado a reflexionar en torno a las actividades que se hacen para el 18.

Uno de los consejos principales es elevar volantín en espacios abiertos y alejados del tendido eléctrico, de torres de alta o mediana tensión y de subestaciones.

También se recomendó “jamás subirse a postes o torres a tratar de recuperar un volantín y no usar hilo curado, prohibido por ley, ya que este elemento es conductor de electricidad y causante de graves accidentes”.

A ello se suma “tener conciencia de no sobrecargar el sistema eléctrico y no utilizar alargadores en forma desmedida, ya que estas acciones pueden ocasionar accidentes”.

El subdirector de Servicios Centralizados de CGE, Cristian Briceño, comentó que la campaña “es un llamado al autocuidado, a la prevención y a disfrutar de estas Fiestas Patrias conscientes de los peligros que pueden existir y de cómo prevenirlos”.

Campaña “Volantín Seguro” será difundida en colegios

La CGE informó que durante agosto y septiembre se realizarán diferentes actividades informativas y demostrativas en colegios.

De esa manera, “los niños podrán conocer los riesgos a los cuales se exponen si encumbran volantines en lugares donde cruzan redes de distribución de energía eléctrica o torres de alta tensión”.

En esa línea, se reforzará el llamado a no usar hilo curado.

“Queremos que estas Fiestas Patrias sean un momento para compartir en familia y es por esto, que realizamos el llamado a celebrar seguros”, sostuvo Briceño.