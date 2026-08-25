Entel deberá indemnizar con más de $12 millones a exejecutivo: Corte Suprema confirmó que fue despedido de forma injustificada

La Corte Suprema ratificó en Santiago una sentencia que condena a Entel a pagar un total de $12.219.099 a un ejecutivo despedido de manera injustificada, luego de declarar inadmisible el recurso de unificación de jurisprudencia presentado por la empresa de telecomunicaciones.

Según lo informado por el Poder Judicial, la Cuarta Sala del máximo tribunal desestimó de forma unánime la acción legal por defectos de formulación técnica, dejando a firme la resolución judicial de instancia.

El tribunal supremo rechazó la pretensión de la compañía de aplicar una compensación sobre el finiquito por una supuesta deuda del trabajador.

El fallo concluyó que “la discrepancia con los hechos fijados por la judicatura del fondo constituye un obstáculo para la procedencia de este excepcional arbitrio procesal“, debido a que la firma no acreditó la existencia de una obligación líquida y actualmente exigible.

La suma total de $12.219.099 se desglosa en $6.439.296 por indemnización por años de servicio, $1.931.788 por recargo legal del 30%, $1.862.566 por concepto de feriado legal y proporcional, $1.609.824 por aviso previo y $375.625 correspondientes a días trabajados en marzo de 2024.