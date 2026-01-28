Hoffmann (UDI) arremete contra el Gobierno por tramitación de Sala Cuna: “Se quieren hacer los lindos a última hora”

En conversación con CNN Chile Radio, la vicepresidenta de la UDI respondió a las acusaciones del Ejecutivo sobre el freno legislativo del proyecto. La dirigente gremialista aseguró que la iniciativa carece de financiamiento real y criticó la gestión fiscal de la administración saliente, aunque reafirmó la importancia de la medida para la reactivación laboral femenina.

La vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann, abordó la tensa discusión legislativa en torno al proyecto de Sala Cuna Universal, respondiendo duramente a las críticas emanadas desde La Moneda.

Tras ser acusados por la vocera Camila Vallejo de una actitud “mezquina” por paralizar las conversaciones, Hoffmann calificó los dichos como una “bofetada” y apuntó a la falta de recursos como el nudo crítico del conflicto.

En entrevista con CNN Chile Radio, la dirigente política desestimó que el bloqueo sea por falta de voluntad política de la oposición, atribuyendo la responsabilidad a la gestión del Ejecutivo en sus últimas semanas de mandato. “El gobierno no ha tenido la voluntad durante estos cuatro años de tramitar de verdad este proyecto“, aseguró.

¿Qué dijo sobre el financiamiento del proyecto?

Hoffmann fue enfática al señalar que el problema radica en la responsabilidad fiscal. Según la ex diputada, la administración de Gabriel Boric intenta aprobar la ley sin asegurar los fondos necesarios, comparando la situación con la tramitación del reajuste fiscal.

“El gobierno se quiere intentar hacer el lindo a última hora, en un proyecto que nunca defendió, que nunca creyó y que hoy día dice, ‘oye, aprobémoslo entre gallo y medianoche’, cuando no pone los recursos“, sostuvo Hoffmann.

La vicepresidenta gremialista advirtió sobre el déficit fiscal que heredarán, proyectando un escenario complejo para la administración entrante. “Lo más probable es que encontremos una situación fiscal mucho peor de la que hay hoy día“, agregó, subrayando que enviar leyes sin financiamiento completo es una “irresponsabilidad”.

“No tenemos espacio para golpear la mesa, ni para exigir”

Más allá de la controversia legislativa, Hoffmann se refirió a la conformación del gabinete del presidente electo José Antonio Kast. Consultada por la postergación de los nombramientos de subsecretarios y la baja presencia de partidos de Chile Vamos en la primera línea, la dirigenta mostró una postura de colaboración sin exigencias.

“Nosotros, la UDI, RN, Chile Vamos y otros partidos perdimos la elección con nuestra candidata. (…) No hay espacio en ese contexto, ni para golpear la mesa, ni para exigir“, reconoció, aludiendo a la derrota previa de Evelyn Matthei. Hoffmann validó el diseño de Kast de incluir más independientes y técnicos, similar a lo realizado por Sebastián Piñera en su primer mandato.

Finalmente, realizó un duro balance político del gobierno saliente, asegurando que la gestión de Boric será recordada negativamente. “Estamos frente a un gobierno que va a terminar muy mal, probablemente como el segundo peor de la historia después de Salvador Allende en términos de cifras”, sentenció, criticando el bajo crecimiento económico y la crisis de seguridad.

Sobre el futuro del proyecto de Sala Cuna, Hoffmann concluyó que espera que el próximo gobierno lo retome con seriedad financiera: “Espero que el presidente Kast lo tome. Estoy segura que lo va a hacer así, en los tiempos que sean reales, porque aquí no hay que ponerse populistas“.