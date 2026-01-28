Ministra Vallejo acusa a la UDI de trabar sala cuna universal y cuestiona “señales confusas” de José Antonio Kast

La vocera de Gobierno dijo que el avance del proyecto se frenó por no convocar a la comisión de Educación del Senado. También pidió claridad tras versiones sobre el contacto previo con Trinidad Steinert.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, criticó este martes a la UDI por “trabar” el proyecto de sala cuna universal en el Congreso, luego de que no se convocara a la comisión de Educación del Senado para permitir el avance del trámite, según afirmó en una entrevista en radio Duna.

En la conversación, Vallejo sostuvo que el Ejecutivo lamentó lo ocurrido y atribuyó responsabilidad política a la UDI. “Lamentamos profundamente la actitud irresponsable particularmente de la UDI y frenar esta conversación”, dijo.

La vocera afirmó que existió diálogo con organizaciones y el mundo político para buscar un acuerdo en torno a una demanda “por años esperada” por la sociedad civil y “particularmente las mujeres”. “Es una actitud muy mezquina”, agregó.

“Señal confusa” y referencia a Kast

Aunque sus críticas apuntaron a los gremialistas, Vallejo también cuestionó al presidente electo, José Antonio Kast, por lo que describió como una “señal confusa” en torno al proyecto.

“Tuvimos una señal media confusa, la primera señal del Presidente electo, de que como que parece que había dado, había puesto como trabas al avance de este proyecto, luego de una conversación del Presidente electo con el Presidente Boric”, señaló. Añadió que esa conversación “habilitó nuevamente una conversación”, pero que “el día de ayer esto cambió”.

Nombramiento de Trinidad Steinert y llamado a una “versión final”

Vallejo también abordó la controversia por las versiones sobre comunicaciones previas al nombramiento de Trinidad Steinert como próxima ministra de Seguridad. Según se informó, hubo declaraciones distintas sobre cuándo se produjo el contacto para ofrecerle el cargo.

En paralelo, el debate por el nombramiento de Steinert agrega presión a la administración entrante, por el efecto de versiones contrapuestas y el impacto público que puede tener un eventual cuestionamiento por conflicto de interés, aunque Vallejo sostuvo que no corresponde al Ejecutivo zanjar ese juicio.