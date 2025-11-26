Histórico guardia de la Blondie Hector “Black” muere tras ataque con arma blanca

El querido guardia murió a las horas de haber sido dado de alta desde la Posta Central.

El pasado sábado, la discoteca Blondie, ubicada cerca del Metro Unión Latinoamericana, cerró su semana con un evento dedicado a la banda Oasis, a propósito de su paso por Chile. Sin embargo, la noche terminó marcada por una violenta pelea ocurrida en el exterior del recinto, que dejó gravemente herido a Héctor “Black” Arenas, histórico guardia del lugar.

Hugo Segundo Arenas, de 65 años, recibió dos puñaladas: una en el brazo y otra en el tórax, a la altura del corazón. Tras el ataque, fue trasladado por el propio equipo de Blondie hasta la Posta Central, donde recibió atención médica cerca de las 6:00 horas. Posteriormente, fue dado de alta bajo indicación de mantener control y regresar en caso de presentar nuevas molestias.

A pesar de haber sido estabilizado, Arenas falleció la mañana del lunes 24 de noviembre, en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación. La noticia fue comunicada por la misma discoteca, donde trabajó desde 1993 y donde era ampliamente reconocido por trabajadores y asistentes.

Despedida pública en memoria del histórico guardia

En su comunicado, Blondie informó que este jueves 27 de noviembre, entre las 21:00 y 23:30 horas, se habilitará un libro de condolencias para que la comunidad pueda despedirse y dejar mensajes en memoria de Hugo.

En conversación con The Clinic, el productor del evento, Ariel Núñez, expresó el profundo pesar del equipo tras la muerte de su colega y amigo: “Estamos muy consternados porque se va un compañero de trabajo, un amigo de casi 30 años. La única certeza es que Hugo falleció junto a su pareja y su perrito en su hogar, el lunes, a eso de las 7:00”.