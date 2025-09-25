Histórica imprenta de “La Aurora de Chile” parte a Estados Unidos: Irá en préstamo a museo

Con este implemento se imprimió, entre 1812 y 1813, el primer periódico nacional, dirigido por Fray Camilo Henríquez, y posteriormente “El Monitor Araucano” hasta 1814.

La imprenta con la que se publicó La Aurora de Chile —el primer periódico del país— será enviada a Estados Unidos para formar parte de una exposición.

¿A dónde se va la imprenta de La Aurora de Chile?

La imprenta irá en calidad de préstamo al Museo de la Revolución Estadounidense, donde formará parte de la exposición “El viaje de la Declaración”, que abrirá en octubre con motivo de los 250 años de la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

Esta pieza fue adquirida en Estados Unidos en 1811 y llegó a Chile junto a tres tipógrafos norteamericanos. Con ella se imprimió La Aurora de Chile entre 1812 y 1813, periódico dirigido por Fray Camilo Henríquez, y posteriormente El Monitor Araucano hasta 1814.

Los periódicos editados con esta máquina jugaron un papel fundamental en la difusión de ideas independentistas y de soberanía popular. Su exhibición en Estados Unidos buscará mostrar cómo la prensa contribuyó a los procesos de independencia en ambos países.

Durante una visita a la Biblioteca Nacional, la jefa de misión adjunta interina de la Embajada de los Estados Unidos en Chile, Heidi Hattenbach, destacó el valor simbólico de la pieza. “Ha sido muy interesante poder visitar esta imprenta y conocer sobre los tres importantes tipógrafos estadounidenses que viajaron a Chile con ella hace tanto tiempo, trayendo los ideales de la independencia, la libertad y la democracia”, señaló.