Hermosilla solicita reabrir investigación del Caso Factop Audio y el tribunal fija audiencia para febrero

La defensa de Luis Hermosilla solicitó la reapertura de la investigación del caso Factop-Audio que lleva la Fiscalía Oriente, petición que se conoció este viernes mientras se desarrollaba una audiencia solicitada por defensas de imputados para discutir medidas cautelares. El 4° Juzgado de Garantía de Santiago fijó una audiencia para debatir la reapertura el lunes 16 de febrero de 2026, desde las 09:00 horas.

Quiénes se sumaron a la reapertura y lo que sigue para la investigación

La misma solicitud de reapertura fue presentada por las defensas de otros imputados: los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, Leonarda Villalobos y los hermanos Ariel y Daniel Sauer, según el reporte.

Además, la petición fue respaldada por los abogados querellantes Catherine Lathrop y Felipe Solís, representantes de Nova Trade Solutions SpA.

