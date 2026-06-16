Wall Street cierra mixto con las vistas en el acuerdo entre Estados Unidos e Irán y la próxima reunión de la Reserva Federal

Una jornada mixta tuvieron los principales índices en los mercados bursátiles de Wall Street, luego de que el optimismo se mantuviera por el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y las expectativas sobre la primera reunión de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal.

En ese sentido, el S&P 500, que agrupa a las 500 empresas públicas más grandes y representativas de Estados Unidos, cerró con un retroceso moderado de 0,57% en 7.511 puntos.

Por su parte, el Nasdaq Composite, que marca la tendencia del sector tecnológico, siguió la línea del S&P 500 y finalizó la sesión con pérdidas por 1,15%, ubicándose en 26.376 puntos.

Mientras que el Dow Jones, que representa el rendimiento de 30 de las grandes empresas estadounidenses más estables y relevantes en la Bolsa de Nueva York, fue el único que escaló y sumó 0,64%, posicionándose en las 51.999 unidades.

SpaceX sigue al alza en el Nasdaq

La jornada de SpaceX comenzó con fuerza, sus acciones se dispararon 13% tras la apertura de Wall Street, una señal del apetito que sigue mostrando el mercado por el papel de la firma de Musk desde su llegada a la bolsa.

Hacia el cierre de este martes, las acciones de SpaceX se ubicaban en US$ 201,80, con un alza de 4,83% respecto al cierre anterior.

Ese impulso le permitió a SpaceX alcanzar, durante la mañana, una capitalización bursátil cercana a los US$ 2,73 billones.