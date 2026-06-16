Presidente Kast remueve a la subsecretaria de la Mujer tras semanas de tensión con la ministra Judith Marín

Durante la tarde de este martes, el presidente José Antonio Kast removió a la subsecretaria de la Mujer, Daniela Castro.

La decisión del mandatario se da en un contexto en que la relación entre Castro y la ministra de la Mujer, Judith Marín, se encontraba en un momento complejo tras una serie de diferencias.

De hecho, a inicios de junio, según reportó La Tercera, la senadora y militante de Renovación Nacional, Paulina Núñez, durante una reunión en Cerro Castillo, defendió la gestión de su compañera de militancia y expresó su preocupación al jefe de Estado.

Esto conllevó que la diputada Sara Concha y presidenta del extinto Partido Social Cristiano (PSC) respondiera a Núñez: “Podrá ser presidenta del Senado, pero eso no le otorga ninguna facultad para intervenir en decisiones que son propias del Ejecutivo”.

“La separación de poderes no es una sugerencia, es un principio básico de nuestra democracia, y la principal responsabilidad de ella es conducir el Senado y representar a la región que la eligió”, subrayó.

Además, sostuvo que si la titular de la Mujer considera que existe una autoridad que no es competente para el funcionamiento de la cartera, tiene la facultad de tomar decisiones.

“Si para ella es necesario pedir la renuncia a la subsecretaria, que lo haga lo antes posible, siempre pensando en el buen funcionamiento de la cartera y en las mujeres que dependen de su gestión. Lo que Chile necesita son instituciones funcionando y no pugnas de poder que terminan debilitando una cartera tan relevante para las mujeres de nuestro país”, comentó en ese entonces.

En medio de la controversia, la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarias del Ministerio de la Mujer (ANFUMEG), Paulina Cid, durante una actividad, leyó una declaración pública y señaló en ese entonces: “Queremos pedirle a la senadora Núñez que, por favor, no invente conflictos donde no los hay. Usar este ministerio pequeño, que tanto ha costado levantar, solo lo expone y lo pone en un riesgo que no permitiremos”.

“Como trabajadoras del Ministerio, no hemos sido testigos de maltrato por parte de la ministra ni de sus asesores y lo queremos decir públicamente”, enfatizó, y agregó: “Lo que sí hemos visto y hemos señalado reiteradamente es un deterioro de la gestión interna. Lo hemos dicho, y tiene que ver con el nuevo liderazgo instalado y la responsabilidad de la subsecretaría”.

Específicamente, apuntó a la conducción administrativa, asegurando que “allí se evidencia una falta de competencias para resolver procesos básicos para ordenar la gestión”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANFUMMEG MinmujeryEG (@anfummeg)

Noticia en desarrollo…