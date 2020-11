A casi dos años que fuera removido de su cargo, el general en retiro Hermes Soto declaró hoy vía teleconferencia ante el Tribunal Oral en Lo Penal de Concepción en el marco del caso Catrillanca.

Quien fuera director de Carabineros de Chile hasta diciembre de 2018 declaró esta jornada en el juicio que se lleva a cabo por el homicidio del comunero mapuche Camilo Catrillanca, ocurrido el 14 de noviembre de ese año.

A las indagatorias sobre las circunstancias que terminaron con el joven muerto se suma el delito de obstrucción a la investigación y falsificación de documento público, relacionados al uso y ocultamiento de los registros captados por los funcionarios durante el procedimiento.

En su declaración, Soto relató que al momento de recibir la noticia se encontraba en su oficina en Santiago. Sería el director de Orden y Seguridad, Christián Franzani, el que le informaría sobre los hechos ocurridos en Ercilla.

“Se había efectuado el uso de las armas y en el lugar había un persona lesionada con el carácter de grave“, fueron los hechos que conoció en ese momento, aseguró.

Lee también: Ex suboficial Patricio Sepúlveda aseguró que los instaron a mentir sobre las cámaras y que Hermes Soto lo sabía todo

Asimismo, afirmó luego de comunicarle lo ocurrido al ministro del Interior de la época, Andrés Chadwick, quien habría decidido en primera instancia que Mauro Victtoriano, jefe de zona de La Araucanía, quien se comunicaría directamente con el secretario de Estado. Sin embargo, finalmente todo pasaría por Soto.

Continuó señalando que si bien recomendó a la autoridad de gobierno comunicarse directamente con personal de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes lideraban las investigaciones, Chadwick le pidió que fuera a la región del sur para entrevistarse con los cuatro carabineros implicados en el procedimiento.

“Me entrevisté con los oficiales que estaban ahí y con los miembros de personal que habían estado en el procedimiento. Les pregunté a todos reiteradamente si habían llevado las cámaras que debían portar y ellos me dijeron que no. Uno me dijo que la había dejado en su domicilio, otro que la había dejado en el cuartel“, relató el general en retiro.

No sería hasta el 17 de noviembre que, según declaró, se enteraría de lo que realmente ocurrió. Esto, luego que el general Victtoriano le comunicara que uno de los suboficiales implicados en el operativo declaró ante la PDI reconociendo que sí portaba su cámara GoPro.

“Se dispuso la baja de estos funcionarios, a raíz de que, habiéndoles preguntado toda su unidad de mando sobre lo ocurrido, incluido el general director, ellos mantuvieron siempre la versión de que no habían llevado las cámaras en su equipo de trabajo al lugar, y ocultaron información que era de vital importancia para el proceso. Por lo tanto se estimó que las faltas eran graves”, testificó Soto.

Este jueves será el turno de declarar del ex ministro del Interior Andrés Chadwick, quien si bien se mantuvo en el cargo tras lo ocurrido en La Araucanía dejaría el cargo ante las violaciones a los derechos humanos cometidas desde octubre de 2019 en el marco de las manifestaciones.