Balean a hombre en la entrada del metro Cumming: Estación fue cerrada por procedimiento policial

Carabineros investiga el ataque cometido por un sujeto que habría escapado en bicicleta. La víctima fue trasladada a la Posta Central y se encuentra fuera de riesgo vital.

Una persona resultó herida la mañana de este jueves tras recibir disparos en las inmediaciones de la estación Metro Cumming, en Santiago.

De acuerdo con información preliminar de Carabineros, el atacante habría efectuado al menos tres disparos, uno de los cuales impactó en la espalda de la víctima, quien cayó en el lugar.

El herido fue trasladado a la Posta Central, donde se encuentra fuera de riesgo vital.

Según los primeros antecedentes, el autor de los disparos se habría dado a la fuga en una bicicleta. Personal policial realiza diligencias para dar con su paradero.

El procedimiento es llevado a cabo por Carabineros.