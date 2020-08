VIDEO RELACIONADO – Carter por candidatura a la presidencia de Matthei: “Ojo con las formas” (01:15)

De cara a las próximas elecciones presidenciales, Heraldo Muñoz se refirió la posibilidad de definir un candidato común dentro de la oposición.

En conversación con La Tercera, el ex canciller indicó que lo primero es llegar a un acuerdo sobre la propuesta que se va a realizar a la ciudadanía, sino, advierte que “sería simplemente una competencia de rostros y no de ideas”.

“Me parece muy importante la unidad y he sido de los que más la han promovido. Otros han privilegiado su identidad antes que la unidad, pero no puede ser una unidad desprovista de ideas. El planteamiento de que compitamos todos los partidos con sus eventuales candidatos o candidatas sería meramente una competencia de rostros, desprovista de propuestas”, sentenció el presidente del Partido por la Democracia, quien señaló que no descarta una eventual candidatura.

Por eso, insistió en que el objetivo es establecer un planteamiento en común y averiguar la forma de hacer un “cambio profundo al modelo de sociedad”.

“Deseo representar, junto a muchos otros, un espacio irrenunciable de la izquierda democrática, del progresismo, que no signifique optar por posiciones más polarizantes (…) Así que esta izquierda moderna, democrática y socialdemócrata, creo que necesita ser representada”, sentenció.

En ese sentido, apuntó al PC y a sectores del FA cuando estableció que su partido no representa a lo que denomina la “izquierda tradicional”, sino que a una “izquierda moderada, progresista, que pretende cambios con gobernabilidad”.

“Nosotros tenemos nuestra singularidad y creo que eso es lo que hay que recuperar. Hay que recuperar esta izquierda socialdemócrata que se plantea frente al país con algunos elementos fundamentales, como la adhesión a la democracia, eliminar las desigualdades, regular al mercado para hacerlo responsable en una lógica colectiva”, aseguró Muñoz.