Helicóptero privado se estrella en Osorno mientras realizaba maniobras: Incidente no dejó heridos

La aeronave, pilotada por una mujer adulta y con un hombre como acompañante, perdió estabilidad y cayó sobre un área de pasto cercana a la pista.

Este sábado, un helicóptero privado se precipitó a tierra mientras intentaba aterrizar en el aeródromo Cañal Bajo, ubicado en la ciudad de Osorno, Región de Los Lagos.

La aeronave realizaba maniobras de aproximación en el sector del Club Aéreo cuando, por razones que aún se investigan, perdió estabilidad y cayó sobre una zona de pasto contigua a la plataforma de aterrizaje, consignó La Tercera.

Dos pasajeros, ninguno con lesiones

De acuerdo con información preliminar, a bordo viajaban una mujer —quien iba al mando de la nave— y un hombre adulto como acompañante.

Ambos fueron evaluados y se confirmó que no sufrieron lesiones. Tras el accidente, regresaron a sus respectivos domicilios.

En tanto, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) envió a un investigador especializado en accidentes aéreos al lugar.

Personal de Carabineros también se trasladó hasta el domicilio de los ocupantes del helicóptero con el fin de tomar declaración y colaborar con las diligencias que encabeza el Ministerio Público.