Harold Mayne-Nicholls inscribe candidatura independiente y afirma que es “de centro”: “Nunca he tenido afiliación política”

El expresidente de la ANFP y otrora director ejecutivo de los Juegos Panamericanos junta patrocinios para poder competir en la carrera presidencial. Según dijo a CNN Chile, en cerca de 24 horas ya juntó poco más de 1.200 firmas, de un total cercano a los 35 mil necesarios para aparecer en la papeleta.

Hace algunas semanas trascendió que Harold Mayne-Nicholls presentaría una candidatura presidencial. Y este martes 1 de abril, fue él mismo quien lo confirmó, al inscribirse como independiente en el sitio web del Servicio Electoral (Servel) para juntar patrocinios y así poder ir a la elección del próximo 16 de noviembre.

Quien fuera presidente de la Asociación Nacional de Fútbol de Chile entre el 2007 y 2010, y recientemente director ejecutivo de los Juegos Panamericanos, presentó su precandidatura y según señaló, en menos de 24 horas ya juntó poco más de 1.200 firmas, de un total cercano a los 35 mil necesarios para aparecer en la papeleta.

Consultado por CNN Chile sobre por qué quiere ser presidente, respondió que ve demasiado conflicto y muy poca mesura. “La cordura no está, la tolerancia, la templanza, pareciera que se perdieron y yo creo que con la experiencia que he ido acumulando, más los contactos, más la forma de trabajar mía, la búsqueda permanente del diálogo, creo que podemos recuperar todo eso que la verdad nos tiene a todos mal, no creo que nadie esté bien y al final del día nos tiene frenado al país”, señaló.

Mayne-Nicholls señaló que ha conversado con personeros de cerca de 12 partidos políticos, entre los que se encuentran el Partido Humanista, Renovación Nacional, Partido Socialista, PPD, UDI, Evópoli, Amarillos, Demócratas, Radical y el FRVS; sin embargo, dejó en claro que él es “de centro”, que su candidatura es independiente y que “nunca he tenido ninguna afiliación política, nunca he participado en ningún partido político”.

En ese sentido, dejó en claro que no iría a primarias ni con Chile Vamos ni con el oficialismo: “No me ubico ni ahí ni allá, yo lo dije y lo mantengo en el centro y en ese centro es donde me quiero mantener, tomando las mejores ideas para el país que vienen de un lado, las mejores ideas para el país que vienen del otro lado”.

A su juicio, eso es lo que el país necesita “con urgencia” para “volver a despegar, para volver a hacer lo que siempre fuimos, lo que decimos nosotros, para devolver el alma de nuestro país que está un poquito perdida”.

Cuando se le preguntó si cree que su experiencia en el deporte le va a servir para una candidatura presidencial, respondió que está convencido que sí. Si bien son ámbitos y áreas distintas, “al final del día las políticas públicas, tanto en el mundo del deporte como en el resto del país, hay que implementarlas”.