El meaculpa Harold Mayne-Nicholls: Me arrepiento de “no haber separado la Federación de Fútbol de la ANFP”

Quien fuera timonel del organismo rector del fútbol chileno manifestó que, en caso de ser electo presidente, sí llevará a cabo la separación entre ambos organismos.

El Senado tramita actualmente el proyecto de ley que busca separar la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de la Federación de Fútbol de Chile.

La iniciativa, que fue presentada por Matías Walker en mayo de 2016, busca modificar una serie de artículos de la ley 20.019, que regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP). El proyecto no ha logrado muchos avances, y hace un par de semanas, el 18 de marzo, se le otorgó suma urgencia para su discusión.

Bajo ese marco, el precandidato a la presidencia y presidente de la Asociación Nacional de Fútbol de Chile entre 2007 y 2010, Harold Mayne-Nicholls, se refirió a la situación y se manifestó arrepentido por no haber llevado adelante la iniciativa en su tiempo.

“Si algo me arrepiento de lo que no hice en la ANFP, si en la mochila le meto una piedra, es no haber separado la federación de la ANFP. Eso lo debí haber hecho. ¿Por qué no lo hice? Porque me confié creyendo que iba a ser renovado en mi periodo, lo perdí y después no se hizo, pero lo debí haber hecho”, afirmó a CNN Chile.

En ese sentido, aseguró que es “evidente” que sí llevará a cabo la separación en caso de ser electo presidente. Esto, ya que recientemente se inscribió en el Servicio Electoral (Servel) para reunir firmas y poder presentarse como candidato en las elecciones presidenciales del próximo 16 de noviembre.