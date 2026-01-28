Hallan quinto fallecido tras naufragio en el Estuario de Reloncaví: Continúa búsqueda de un tripulante

La Armada confirmó el rescate de un nuevo cuerpo desde el catamarán siniestrado en la región de Los Lagos. La nave transportaba a ocho personas y permanece sumergida a 40 metros de profundidad.

Las labores de búsqueda tras el naufragio de una embarcación en el Estuario de Reloncaví, en la región de Los Lagos, permitieron este miércoles el hallazgo del quinto tripulante fallecido.

La emergencia ocurrió la madrugada del martes en el sector de Ralún y mantiene a una persona aún desaparecida.

Lo que se sabe del naufragio en el Estuario de Reloncaví

De acuerdo con los antecedentes oficiales, en el catamarán Koñimo I viajaban ocho personas. Dos de ellas lograron sobrevivir tras nadar hasta la orilla, mientras que las otras seis quedaron inicialmente en condición de desaparecidas.

Con el último rescate, el número de víctimas fatales asciende a cinco.

La Armada informó que, al igual que en los casos anteriores, los cuerpos fueron encontrados al interior de la nave, la cual ya fue localizada a unos 40 metros de profundidad. Los esfuerzos ahora están concentrados en su reflotamiento para realizar los peritajes correspondientes.

Según lo recopilado por 24 Horas, la fiscal regional (s) de Los Lagos, María Angélica Miguel, confirmó previamente la identidad de tres de las víctimas: Marco Argel, quien era el patrón de la nave; Cristián Maldonado, buzo; y Luis Figueroa, supervisor de buzo.

Asimismo, indicó que el Servicio Médico Legal (SML) mantiene contacto con los familiares para coordinar la entrega de los cuerpos.

En paralelo, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias investigativas para determinar las causas del hundimiento.

Según los primeros antecedentes, la tripulación se encontraba descansando al momento del accidente, lo que explicaría que no portaran chalecos salvavidas.

La autoridad marítima, en tanto, desarrolla trabajos de control y recuperación de hidrocarburos para evitar impactos en el entorno marino.

Una vez finalizada la búsqueda del último tripulante, la embarcación será extraída del agua para continuar con las investigaciones.