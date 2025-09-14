“Hablan más de la baja calidad del candidato”: El duro dardo del PC a MEO por emplazamientos a Jara en el debate

Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista respondió con dureza a MEO.

Siguen las repercusiones por el primer debate presidencial realizado esta semana en Chilevisión. El encuentro, que reunió a los 8 aspirantes a La Moneda, estuvo marcado por diversos emplazamientos entre los candidatos.

Uno de ellos fue el protagonizado por Marcos Enríquez-Ominami (ind.) con la carta del oficialismo Jeannette Jara. MEO intentó en varias oportunidades emplazar a la militante comunista, de hecho la trató como “ministra”.

Al respecto, Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista respondió con dureza a MEO.

“MEO exageró el tono crítico. Es muy legítimo que podamos tener diferencias, pero la alusión permanente a la candidata como exministra me parece que es una falta de respeto cuando hoy todos nos estamos enfrentando como candidatos presidenciales”, indicó.

Fugueroa agregó que “jugar o tratar de hacer ese juego permanente de vinculación y de continuidad con el gobierno, creo que además es un debate pequeño”.

En esa línea, afirmó que “son emplazamientos mezquinos y hablan más de la baja calidad del candidato que de la persona que trata de emplazar”.

Desempeño de Jara en el debate

Por otro lado, Figueroa también se refirió al desempeño de Jara en el debate. De hecho, la misma candidata hizo una autocrítica y reconoció que estaba “molesta”.

“No partimos de la base de que el peor desempeño lo tuvo nuestra compañera (…) Su entrada con firmeza frente a las campañas de desinformación de Kast era necesario y correcto”, cerró Jara.