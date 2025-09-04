Habilitan tránsito en el Túnel Lo Prado tras accidente en la Ruta 68 que generó gran congestión vehicular

El siniestro ocurrió en la mañana, tras una colisión que involucró a un camión y a un vehículo de la Concesionaria de la Ruta 68.

Carabineros informó sobre el restablecimiento del flujo vehicular en el Túnel Lo Prado hacia Santiago, tras un accidente registrado en la Ruta 68.

El siniestro había provocado un taco kilométrico en el sector e involucró a un camión y un vehículo de la concesionaria mientras escoltaba a un transporte mayor.

Desde la Concesionaria de la Ruta 68 dieron a conocer que “debido a un accidente provocado por un tercero, ocasionó una colisión al interior del Túnel Lo Prado 1, afectando el flujo vehicular que se dirigía hacia Santiago, generado el cierre de este”.

Debido a la emergencia, la SIAT de Carabineros tomó el control del procedimiento.

La plataforma Transporte Informa comunicó que a las 9:12 había corte total en el acceso al túnel hacia Santiago y reportó “alta congestión”.

El corte se mantuvo hasta pasado el medio día, cuando se informó la habilitación del túnel. De todos modos, se indicó que “se mantiene alto flujo vehicular por Ruta 68”.