Guillermo Ramírez, presidente de la UDI: “Decir que Chile Vamos se acabó me parece una exageración”

El timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, se refirió al debate que ha emergido sobre el futuro de Chile Vamos tras el resultado de las elecciones presidenciales y parlamentarias. “Creo que es muy temprano todavía para hablar de un solo partido de la coalición”, planteó.

En el marco de los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias, Chile Vamos ha estado reflexionando sobre el futuro de la colectividad.

En ese contexto, el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, abordó la reunión entre la directiva y la comisión política del partido, donde detalló que se “está trabajando de manera muy comprometida por la candidatura de José Antonio Kast“.

“La UDI también pone a disposición del comando de Kast las ideas que tuvimos y que quedaron establecidas en el programa de Evelyn Matthei“, enfatizó.

Consultado en el punto de prensa sobre la situación de la centroderecha, comentó que “creo que es muy temprano todavía para hablar de un solo partido de la coalición”. Desde su perspectiva, “decir que Chile Vamos se acabó me parece una exageración”.

Asimismo, subrayó que se trata de un proyecto político plenamente vigente y que eso queda “refrendado ayer en las urnas”. Reiteró que es apresurado emitir declaraciones sobre si la coalición debe fusionarse o dividirse y afirmó que “tenemos tiempo para discutir eso”.

“A mí me parece que muchas de estas críticas tienen más que ver con una competencia interna de otros partidos que con la realidad que hoy día vive el chileno”, enfatizó.

Lee también:Cruz-Coke y el futuro de Chile Vamos: “La existencia de tres partidos no tiene sentido; hay que converger hacia un proyecto común”

Finalmente, sobre la situación de Evópoli, que enfrenta el riesgo de desaparecer como partido al no alcanzar el umbral legal mínimo, expresó que “lo lamento, porque creo que en el Congreso han sido un aporte y tienen grandes figuras, y bueno, ellos tendrán que tomar una definición de cómo continuar. Nosotros siempre vamos a intentar colaborar en lo que podamos con los que han sido históricamente nuestros socios”.