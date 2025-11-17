Cruz-Coke y el futuro de Chile Vamos: “La existencia de tres partidos no tiene sentido; hay que converger hacia un proyecto común”

El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) planteó en Tolerancia Cero los desafíos que deberá enfrentar Chile Vamos tras el surgimiento de nuevas derechas.

El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) deslizó en Tolerancia Cero una reflexión sobre el futuro de Chile Vamos tras los resultados de las elecciones presidenciales y el surgimiento de nuevas fuerzas políticas en las derechas.

“Yo creo que parte del problema del Socialismo Democrático, y de su decadencia, lamentablemente, fue precisamente transformarse en un proyecto que no eran, ¿verdad? O pretender que el péndulo de la historia iba hacia un lado y que ellos debían seguirlo sin anteponer ningún valor, ningún principio o ninguna defensa de aquello que habían defendido durante mucho tiempo, y creo que es exactamente el caso en el que nosotros estamos ahora”, planteó.

En esa línea, complementó: “Entonces, es parte de la reflexión: ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Si eso se va a transformar en un partido único? ¿Si eso va a hacer que nosotros, el día de mañana, nos fusionemos? Yo tengo la idea desde hace mucho tiempo de que en Chile Vamos la existencia de tres partidos no tiene ningún sentido, ¿verdad? Todas las corrientes que convergen ahí mismo —la nacional-popular, la liberal, las conservadoras, la social-cristiana— eventualmente pueden, perfectamente, aun teniendo raíces distintas, converger hacia un proyecto común de futuro”.

Desde su perspectiva, la derecha históricamente “tiende a dejarse liderar más que a anteponer su propio proyecto”.

