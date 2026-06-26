Guía para acompañar a familias en el cuidado de personas al final de la vida: Universidad de los Andes presenta el “Manual Nena”

El progresivo aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población en Chile han incrementado la necesidad de cuidados especializados para personas que enfrentan enfermedades avanzadas y condiciones crónicas complejas. Ante esta realidad, que hoy afecta de manera directa a cerca de 200 mil personas en el país que dedican su tiempo a cuidar a familiares en su etapa final , la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad de los Andes presentó el “Manual Nena”. Esta guía gratuita busca entregar herramientas prácticas y acompañamiento a quienes ejercen esta labor en sus hogares , intentando disminuir la sobrecarga física, emocional y social que experimentan los cuidadores.

La iniciativa fue desarrollada por un equipo de profesionales de enfermería que detectaron la urgencia de orientar a personas sin formación en salud a través de un lenguaje sencillo y cercano. El manual aborda de manera integral temas críticos para el bienestar del paciente, tales como el manejo de síntomas complejos —entre ellos el dolor, la falta de aire, las náuseas y la agitación—, además de entregar pautas sobre higiene, movilidad, alimentación e hidratación. Asimismo, el texto incorpora orientaciones diseñadas específicamente para prevenir el agotamiento físico y mental de los propios cuidadores , promoviendo un entorno donde el paciente pueda transitar esta etapa con la mayor dignidad y bienestar posible.

La génesis de este proyecto responde al rol social que visualizan las instituciones académicas en contextos de alta vulnerabilidad. Con respecto al propósito de la guía, la decana de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad de los Andes, Bernardita Achondo, señaló que “el Manual Nena surge de la convicción profunda de esta Facultad de que la generación de conocimiento debe estar al servicio de la sociedad, especialmente allí donde existe sufrimiento, vulnerabilidad y necesidad de acompañamiento”. Desde la academia enfatizan que la transferencia de estos conocimientos al ámbito doméstico disminuye de forma significativa la incertidumbre y la angustia familiar.

El documento final es el resultado de un proceso de investigación que integró tanto la práctica clínica como las vivencias comunitarias, contando con el respaldo de la Comunidad Compasiva de Curacaví, cuyos integrantes aportaron testimonios reales de cuidado. La directora del proyecto y académica, Ximena Farfán, quien lideró el equipo junto a Paula Jaman, Melissa Zimmermann y María Luisa Brahm , explicó los fundamentos de la publicación detallando que “este manual fue creado desde la experiencia misma de cuidar a personas que se encuentran al final de la vida, especialmente a quienes más queremos. Como enfermeras, hemos vivido de cerca esa realidad y quisimos transmitir ese aprendizaje a otras familias que hoy enfrentan este desafío. El Manual Nena busca ser un apoyo concreto para quienes acompañan a un ser querido en esta etapa”. El texto se encuentra disponible para descarga gratuita a través de su plataforma digital.