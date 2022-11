El diputado del Partido de la Gente (PDG) Gaspar Rivas respondió a las críticas que recibió por parte de Pedro Gubernatti, panelista de Bad Boys y cercano a Franco Parisi, por abstenerse en la votación de la presidencia de la Cámara.

“Yo no voto por una persona que hoy se hace la víctima, pero que durante dos meses negoció a espaldas de su bancada en su propio interés“, comenzó afirmando Rivas a través de Twitter.

Posteriormente, manifestó: “Si tú quieres avalar las mismas malas prácticas de la vieja política, eso es tema tuyo. Yo no lo haré”.

La respuesta se dio luego de que Gubernatti le dedicara una crítica a través de la misma red social: “Esperé al gallo con huevos, al sheriff, al que tiene un carácter que aunque a veces es bipolar, genera controversia. Al que se emociona con lo que viven las familias con la delincuencia. Hoy, la gente esperaba esa capa y esos huevos no aparecieron, se abstuvieron“.

Estimado @GUBERNATTI, yo no voto por una persona que hoy se hace la víctima, pero que durante dos meses negoció a espaldas de su bancada en SU PROPIO interés. Si tú quieres avalar las mismas malas prácticas de la vieja política, eso es tema tuyo. Yo no lo haré. Saludos https://t.co/DORMr6DVCO — Gaspar Rivas (@GasparRivas) November 8, 2022

Tras la respuesta de Rivas, Gubernatti aseguró que “sólo había dos opciones. Pino no era opción y usted nos abandonó cuando necesitábamos al gallo con huevos que siempre defendí”, haciendo referencia a que el diputado del PDG no asistió a la votación y que, además, el partido no votó en bloque.

En el PDG, los diputados Ruber Oyarzo, Francisco Pulgar y la diputada Karen Medina votaron cuadrados con el oficialismo por Vlado Mirosevic (PL), mientras que Yovana Ahumada, Víctor Pino y Roberto Arroyo votaron por Miguel Calisto (DC), candidato levantado por la derecha cuyo nombre surgió tras la bajada de Pino.