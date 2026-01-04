Guarequena Gutiérrez afirma que es “verosímil” que Delcy Rodríguez traicionara a Nicolás Maduro

Sobre el rol que Rodríguez jugará ahora en Venezuela ante la ausencia de Maduro, Gutiérrez aseguró que "ella es la que tiene la capacidad de mantener el control interno en Venezuela. Ella tiene la capacidad de vocería, entonces ella es la que puede hablar de manera que ellos todavía, ese grupo de adentro que pertenece al régimen, como les digo, dentro del estado y organización, instituciones fuera del estado, no formales, puedan oír".

La exembajadora de Juan Guaidó en Chile, Guarequena Gutiérrez, conversó con CNN Chile y aseguró que es “verosímil” que Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, traicionar a Nicolás Maduro.

Recordemos que Maduro fue detenido este sábado en un operativo a gran escala por parte de fuerzas estadounidenses y actualmente se encuentra detenido en Nueva York a la espera de un juicio en su contra por presuntos delitos ligados al narcotráfico.

Sobre el rol que Rodríguez jugará ahora en Venezuela ante la ausencia de Maduro, Gutiérrez aseguró que “ella es la que tiene la capacidad de mantener el control interno en Venezuela. Ella tiene la capacidad de vocería, entonces ella es la que puede hablar de manera que ellos todavía, ese grupo de adentro que pertenece al régimen, como les digo, dentro del estado y organización, instituciones fuera del estado, no formales, puedan oír”.

“O sea, cuando el presidente Trump ayer manifestaba que María Corina no tiene el respeto dentro del país o algo así, palabras más palabras menos lo que dijo, realmente en este momento, en este momento yo creo que de forma muy pragmática, quien le puede hablar a esta gente puede ser ella (Delcy) o alguien del régimen, pero también dijo que en caso de que esto no fuese así podía haber un segundo ataque o hubo otros más”.

Consultada sobre si fue Rodríguez la que habría “traicionado” a Maduro, Guarequena Gutiérrez afirmó que “es muy verosímil. Igual no tenemos la prueba, la historia dirá cómo fue, pero es muy verosímil, si ella tiene los 50 millones de la recompensa, también puede ser”.

Asimismo, planteó que quizás “hubo otra negociación, que tampoco le haya importado los 50 millones, porque aunque nos parezca una cifra muy alta, para el régimen no es una cifra muy alta. Para quienes manejan el dinero del Estado venezolano y el dinero que han aprovechado construir de manera ilegal, dinero sucio, lavado de activos del Estado venezolano, no es mucho, pero puede haber negociado otro tipo de cosas, o sea, otro tipo de prebendas”.

Además, afirmó que María Corina Machado venía conversando con Marco Rubio hace meses.

En tanto, sobre el régimen, Gutiérrez afirmó que “creo que ellos están también reorganizándose. Acaban de recibir un golpe, el golpe más fuerte en 26 años”.

“Estados Unidos les demostró, o un agente externo, saquemos Estados Unidos de la ocasión, un agente externo les demostró que puede infiltrar, porque recordemos que Estados Unidos llega allí porque infiltró el primer anillo de seguridad de Nicolás Maduro, que incluso, yo no sé si lo saben, hubo una persona que les dio, que ellos replicaron la casa, el búnker, el cuarto del Pánico en Quintaico, donde estaba Maduro, y eso fue dado por una persona que estaba dentro del anillo de seguridad de Nicolás Maduro”.

“Esto a ellos los lleva a descolocarse, a desconfiar aún más de todos ellos. Ellos todos desconfían unos del otro, pero en este momento mucho más, la Guardia Cubana también, en este momento no ha dado, no se sabe dónde está, quiénes fueron, dónde hicieron, qué dijeron o qué no dijeron”, cerró.