Gremio de Senapred alerta por déficit de personal en la RM tras aluvión: “Menos de 20” cubren 52 comunas

La Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Anfusenapred) advirtió sobre un déficit de personal en la Región Metropolitana y pidió reforzar la dotación tras el aluvión que afectó a Las Condes.

El gremio aseguró que menos de 20 funcionarios deben gestionar y monitorear emergencias en las 52 comunas de la región, lo que equivaldría a cerca de un trabajador por cada 390 mil habitantes.

La organización afirmó además que la respuesta a la emergencia en San Carlos de Apoquindo obligó a algunos profesionales a cumplir más de 24 horas continuas de trabajo.

“Proteger a la ciudadanía exige asegurar condiciones laborales que permitan cumplir estas funciones sin comprometer la salud, los descansos ni la continuidad de las funciones de Senapred”, señaló el gremio.

La advertencia surge en medio de la discusión del Presupuesto 2027, instancia en la que Anfusenapred pidió evitar recortes que puedan afectar la prevención y respuesta ante desastres.

Entre sus demandas se encuentran reponer cargos vacantes, garantizar la cobertura de turnos y avanzar en un plan plurianual con más personal, infraestructura y equipamiento tecnológico.

El gremio, movilizado desde el 28 de septiembre, solicitó además una mesa resolutiva con el Ministerio del Interior, cuya realización está prevista para el próximo 14 de octubre.