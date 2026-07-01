Grau y rechazo de AC en su contra: Asegura que “si el Ministerio de Hacienda hubiera tenido deferencia (…) Hubieramos dedicado tiempo en cosas muy importantes para el país”

El exministro de Economía y Hacienda durante el gobierno de Gabriel Boric, Nicolás Grau, se refirió al rechazo a la acusación constitucional presentada por parlamentarios del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario en su contra.

Ayer martes se votó el libelo en el Senado, y ninguno de los cuatro capítulos obtuvo ni siquiera 20 apoyos, lo que representó una dura derrota para el oficialismo.

Este miércoles, en conversación con Radio Duna, Grau aseguró que “creo que la acusación no tenía ningún mérito, pero mi punto de partida es reconocer la legitimidad del Parlamento“.

Del mismo modo, sostuvo que “yo creo que nuestra gestión fue correcta, pero lo que se votó fue otra cosa. No me quiero aprovechar de esos votos”.

Además, Grau tuvo palabras para el Ministerio de Hacienda del Gobierno del Presidente Kast, dirigido por el ministro Jorge Quiroz: “Tuvimos más de 25 reuniones con el gobierno actual, si hubiera existido deferencia, nos hubiéramos juntado y en dos horas hubiéramos llegado a la conclusión del Consejo Fiscal Autónomo, que no había inconsistencias (…) No hubiéramos perdido tiempo para dedicarlo a temas muy relevantes para el país”.