Tras caída de granizos y tormentas eléctricas: Alvarado llama a la ciudadanía a informarse por canales oficiales y confirma refuerzo al transporte público

El biministro Alvarado se refirió este martes a los nuevos pulsos de lluvia que afectan a la Región Metropolitana, con granizos y tormentas eléctricas, en medio de la Alerta Roja declarada por Senapred para la zona.

El ministro indicó que se espera que las lluvias vuelvan en un rato, posiblemente con menor intensidad, y que, de acuerdo con la información disponible, deberían registrarse precipitaciones en la capital hasta aproximadamente las 22:00 horas, con una intensidad decreciente.

Asimismo, el secretario de Estado llamó a la ciudadanía a informarse por canales formales y a tomar precauciones ante los pulsos de lluvia intensos y el granizo registrado durante la tarde, que podría repetirse en lo que resta de la jornada.

Consultado por la situación en el paso bajo nivel ubicado en Vespucio con Las Torres, donde de forma preliminar seis personas se encontrarían atrapadas, Alvarado señaló que, por la intensidad de los pulsos de agua, este tipo de situaciones se producen y que están activadas todas las instituciones de emergencia para acudir en ayuda de personas, vehículos o casas afectadas.

“Son noticias en desarrollo, pero está todo el aparato de emergencia atento y trabajando en función de esta condición de clima”, afirmó.

Consultado por un reporte de la Red Geocientífica sobre un nuevo aluvión en el sector de San Carlos, el ministro dijo no haber podido constatar esa información.

“Esto es todo muy dinámico y estamos en permanente contacto con Senapred. Al regresar al término de este punto de prensa, seguiremos comunicándonos con los organismos técnicos competentes y, si es necesario hacer las mesas técnicas que corresponden, se convocarán oportunamente”, afirmó.

El ministro también se refirió a la situación en la Región de Coquimbo, donde se reportó la activación de entre cuatro y seis quebradas en la comuna de Vicuña: “Hasta ahora no ha habido afectación o interferencia en rutas, sí anegamientos, no hay afectación de personas”, señaló.

Asimismo, agregó que el delegado presidencial regional de Coquimbo se trasladaba hacia Vicuña para tomar el control de esa eventual situación de emergencia.

Coordinación con Metro y Transportes

Sobre el apoyo del Gobierno al transporte durante el horario de retorno a los hogares, considerando la situación en el Metro y en las calles, el ministro indicó que la información se coordina a través de Senapred con el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Obras Públicas, y que las decisiones que se vayan tomando se comunicarán de inmediato.

Consultado por un eventual refuerzo con buses, Alvarado respondió que se reforzará todo el transporte público considerando el contexto actual, en coordinación con esos organismos.

“Lo que nos preocupa siempre y nos interesa es que la afectación a las personas sea la mínima posible y que puedan contar con toda la información disponible de manera oportuna, para que las decisiones que se tomen sean las mejores y el retorno a casa sea lo más seguro”, cerró.