Granizos y tormentas eléctricas dejan a más de 38 mil clientes sin luz en la Región Metropolitana

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó 56.393 clientes sin suministro eléctrico a nivel nacional a las 18:00 horas de este martes, en el marco de los granizos y tormentas eléctricas que afectan a la zona centro y sur del país.

La Región Metropolitana concentra la mayor parte de los cortes, con 38.778 clientes sin luz, seguida por O’Higgins, con 12.495, y Maule, con 1.916.

El resto de las regiones afectadas registra cifras menores: Valparaíso, con 865 clientes sin suministro; La Araucanía, con 895; Biobío, con 447; Antofagasta, con 353; Ñuble, con 340; Los Lagos, con 281; y Tarapacá, con 23.

San Bernardo, Puente Alto y Providencia lideran los cortes en la RM

Dentro de la Región Metropolitana, San Bernardo es la comuna más afectada, con 6.785 clientes sin suministro, seguida por Puente Alto, con 5.165, y Providencia, con 3.058.

Entre las comunas con mayor número de clientes sin electricidad se encuentran:

San Bernardo: 6.785

6.785 Puente Alto: 5.165

5.165 Providencia: 3.058

3.058 Paine: 2.527

2.527 Pirque: 2.172

2.172 Talagante: 2.167

2.167 Santiago: 2.012

2.012 La Pintana: 1.712

1.712 Pudahuel: 1.592

1.592 Lo Espejo: 1.571

1.571 Colina: 1.437

1.437 Pedro Aguirre Cerda: 1.401

1.401 Renca: 1.345

1.345 La Reina: 1.200

Otras comunas con interrupciones de suministro

El resto de las comunas de la Región Metropolitana registra cortes de menor magnitud:

Estación Central: 548

548 Macul: 534

534 Lo Prado: 521

521 Buin: 483

483 Ñuñoa: 450

450 El Bosque: 356

356 San Miguel: 344

344 Quinta Normal: 259

259 Cerro Navia: 249

249 Recoleta: 98

98 San Joaquín: 21

21 Quilicura: 20

20 San Ramón: 13

La SEC mantiene el monitoreo de los cortes en medio del sistema meteorológico que afecta a distintas zonas del país.