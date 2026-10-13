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Granizos y tormentas eléctricas dejan a más de 38 mil clientes sin luz en la Región Metropolitana

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Granizos y tormentas eléctricas dejan a más de 38 mil clientes sin luz en la Región Metropolitana (AgenciaUno)

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó 56.393 clientes sin suministro eléctrico a nivel nacional a las 18:00 horas de este martes, en el marco de los granizos y tormentas eléctricas que afectan a la zona centro y sur del país.

La Región Metropolitana concentra la mayor parte de los cortes, con 38.778 clientes sin luz, seguida por O’Higgins, con 12.495, y Maule, con 1.916.

El resto de las regiones afectadas registra cifras menores: Valparaíso, con 865 clientes sin suministro; La Araucanía, con 895; Biobío, con 447; Antofagasta, con 353; Ñuble, con 340; Los Lagos, con 281; y Tarapacá, con 23.

San Bernardo, Puente Alto y Providencia lideran los cortes en la RM

Dentro de la Región Metropolitana, San Bernardo es la comuna más afectada, con 6.785 clientes sin suministro, seguida por Puente Alto, con 5.165, y Providencia, con 3.058.

Entre las comunas con mayor número de clientes sin electricidad se encuentran:

  • San Bernardo: 6.785
  • Puente Alto: 5.165
  • Providencia: 3.058
  • Paine: 2.527
  • Pirque: 2.172
  • Talagante: 2.167
  • Santiago: 2.012
  • La Pintana: 1.712
  • Pudahuel: 1.592
  • Lo Espejo: 1.571
  • Colina: 1.437
  • Pedro Aguirre Cerda: 1.401
  • Renca: 1.345
  • La Reina: 1.200

Otras comunas con interrupciones de suministro

El resto de las comunas de la Región Metropolitana registra cortes de menor magnitud:

  • Estación Central: 548
  • Macul: 534
  • Lo Prado: 521
  • Buin: 483
  • Ñuñoa: 450
  • El Bosque: 356
  • San Miguel: 344
  • Quinta Normal: 259
  • Cerro Navia: 249
  • Recoleta: 98
  • San Joaquín: 21
  • Quilicura: 20
  • San Ramón: 13

La SEC mantiene el monitoreo de los cortes en medio del sistema meteorológico que afecta a distintas zonas del país.

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