Granizos y tormentas eléctricas dejan a más de 38 mil clientes sin luz en la Región Metropolitana

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó 56.393 clientes sin suministro eléctrico a nivel nacional a las 18:00 horas de este martes, en el marco de los granizos y tormentas eléctricas que afectan a la zona centro y sur del país.
La Región Metropolitana concentra la mayor parte de los cortes, con 38.778 clientes sin luz, seguida por O’Higgins, con 12.495, y Maule, con 1.916.
El resto de las regiones afectadas registra cifras menores: Valparaíso, con 865 clientes sin suministro; La Araucanía, con 895; Biobío, con 447; Antofagasta, con 353; Ñuble, con 340; Los Lagos, con 281; y Tarapacá, con 23.
San Bernardo, Puente Alto y Providencia lideran los cortes en la RM
Dentro de la Región Metropolitana, San Bernardo es la comuna más afectada, con 6.785 clientes sin suministro, seguida por Puente Alto, con 5.165, y Providencia, con 3.058.
Entre las comunas con mayor número de clientes sin electricidad se encuentran:
- San Bernardo: 6.785
- Puente Alto: 5.165
- Providencia: 3.058
- Paine: 2.527
- Pirque: 2.172
- Talagante: 2.167
- Santiago: 2.012
- La Pintana: 1.712
- Pudahuel: 1.592
- Lo Espejo: 1.571
- Colina: 1.437
- Pedro Aguirre Cerda: 1.401
- Renca: 1.345
- La Reina: 1.200
Otras comunas con interrupciones de suministro
El resto de las comunas de la Región Metropolitana registra cortes de menor magnitud:
- Estación Central: 548
- Macul: 534
- Lo Prado: 521
- Buin: 483
- Ñuñoa: 450
- El Bosque: 356
- San Miguel: 344
- Quinta Normal: 259
- Cerro Navia: 249
- Recoleta: 98
- San Joaquín: 21
- Quilicura: 20
- San Ramón: 13
La SEC mantiene el monitoreo de los cortes en medio del sistema meteorológico que afecta a distintas zonas del país.
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