“Gran manifestación cívica” y “Que no le dé un portazo a la CUT”: Núñez y Carmona (PC) en la antesala del 1 de mayo bajo el gobierno de Kast

En la antesala del 1 de mayo, el timonel del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, enfatizó la importancia de la convocatoria en el contexto de la actual administración de José Antonio Kast.

En ese contexto, en Radio Mundo, Carmona planteó que, desde su perspectiva, el Día Internacional de los Trabajadores es el “primer parlamento abierto” que proviene del “mundo popular y social, capaz de levantar un contramensaje que sea muy propositivo, que demuestre, blanco sobre negro, la posibilidad de que se pronuncien por una sistematización de demandas que son legítimas, que tienen historia, que hay que defender y proyectar”.

Además, sostuvo que, aunque la convocatoria pueda ser limitada debido a los pocos medios de difusión, “habrá que usar todos los mecanismos de la comunicación boca a boca, persona a persona, cuadra a cuadra, fábrica a fábrica, para hacer del 1° de mayo una gran manifestación cívica con eje en los derechos de las y los trabajadores”.

Por su parte, el senador Daniel Núñez (PC), en el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, se refirió a las demandas de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

En ese marco, enfatizó que el Gobierno tiene “la responsabilidad política de compensar en esta negociación del salario mínimo la pérdida del poder adquisitivo que tienen los trabajadores, especialmente con las alzas que están ocurriendo”, además de implementar medidas focalizadas para las familias más vulnerables.

Núñez señaló que espera que el Ejecutivo “escuche a la CUT y no le dé un portazo”. Asimismo, consideró que la conmemoración del 1 de mayo será masiva y anticipó un escenario complejo debido al impacto que podría tener el encarecimiento del costo de la vida en la población.

“Los trabajadores son los que están más que nadie alerta hoy día. Si el gobierno sigue con esta política, si liquida la alimentación en las escuelas para los niños vulnerables, si sigue con estos anuncios de que va a terminar con el programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, si continúa anunciando recortes presupuestarios en programas que son del 15%, con un recorte del 15% de la salud pública, no se sostiene. Obviamente la gente se va a indignar y va a salir a las calles. Si Kast quiere eso, está haciendo la política perfecta para generar esa situación”, concluyó.