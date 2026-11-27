En una ceremonia comunitaria, Google Chile concretó la entrega oficial del Parque Urbano a la Municipalidad de Quilicura, traspasando a la administración local un espacio que transformó un terreno históricamente árido en un pulmón verde de especies nativas. El proyecto, diseñado y mantenido inicialmente por la compañía, surgió como una medida de compensación ambiental durante la construcción de la segunda etapa del data center que la firma opera en la comuna.

Emplazado a los pies del Cerro Cóndor y a un costado del Centro Ceremonial Mapuche Inaltu Winkul, el recinto fue levantado mediante el trabajo conjunto de más de 100 vecinos, voluntarios y el acompañamiento técnico de Corporación Cultiva. Actualmente, el parque alberga 1.390 árboles nativos adaptados al bajo consumo hídrico, además de senderos peatonales y un anfiteatro al aire libre destinado a encuentros culturales, con una proyección de captura de 695 toneladas de dióxido de carbono (CO2) durante los próximos 20 años.

“Cuando llegamos a Quilicura con nuestro centro de datos adquirimos un compromiso de desarrollo de la comunidad que se ha materializado en diversos proyectos de apoyo a las emprendedoras, los estudiantes y los profesores desde 2015”, destacó el director general de Google para la Región Andina, Edgardo Frías. El ejecutivo agregó que “hoy estamos felices de poder entregar oficialmente el Parque Urbano de Quilicura, contribuyendo a crear un punto de encuentro, aprendizaje y desarrollo para la comuna y sus alrededores”.

Desde el municipio, la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, subrayó el rol de este tipo de iniciativas frente a los impactos territoriales de la industria. “El desarrollo debe ir de la mano del cuidado del medio ambiente y el bienestar de las comunidades. Por eso, las compensaciones ambientales son tan importantes. Porque cuando una actividad genera impactos en un territorio, también debe asumir responsabilidades con ese territorio. Hoy recibimos este Parque Urbano como parte de ese proceso. Valoramos este paso y el trabajo que ha permitido concretarlo”, señaló la jefa comunal.

En la misma línea, el secretario regional ministerial (seremi) del Medio Ambiente de la Región Metropolitana, Gonzalo Cruces, calificó la obra como un hito de articulación intersectorial. “Nos enorgullece enormemente ser parte de este proyecto porque es un ejemplo de colaboración público privada. Aquí transformamos un sitio baldío en un parque, algo inédito en el radio urbano de la región. Y eso fue posible por el trabajo conjunto de todas las partes. Sabemos que este parque será un espacio de bienestar, aprendizaje y encuentro para Quilicura”, sostuvo la autoridad.

Más allá del traspaso administrativo a la municipalidad, Google anunció una nueva fase de intervención sostenible dentro del mismo recinto: la implementación de un Bosque Miyawaki de 180 metros cuadrados. La iniciativa estará a cargo de la organización Ciudad Emergente y aplicará un método de forestación densa e intensiva que permite desarrollar ecosistemas nativos capaces de crecer hasta diez veces más rápido y concentrar mayor biodiversidad que las plantaciones tradicionales.

De forma complementaria, el parque incorporará un Sombreadero Experimental diseñado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Gabriela Mistral. Tanto el nuevo núcleo boscoso como esta estructura arquitectónica fueron proyectados específicamente para enfrentar el fenómeno de isla de calor urbana en Quilicura, reforzando la adaptación climática del sector norte de la capital.