Google despliega doodle especial por las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025

Por CNN Chile

16.11.2025 / 09:00

Como es habitual, el doodle funciona también como una puerta de acceso a información útil sobre el proceso electoral.

Google amaneció este domingo con una portada especial dedicada a las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025, una jornada en la que millones de chilenos están llamados a las urnas para elegir a sus próximas autoridades.

El buscador modificó su tradicional logo y lo acompañó de una urna gris con la bandera nacional y un voto arriba. La ilustración, creada especialmente para este día electoral, busca marcar la relevancia del proceso que se desarrolla.

Como es habitual, el doodle funciona también como una puerta de acceso a información útil: al hacer clic sobre él, los usuarios y usuarias son dirigidos directamente a la sección “Elecciones Chile 2025”, donde Google reúne información del proceso.

Esta pieza gráfica se suma a la tradición de doodles con los que Google conmemora fechas, elementos y personas significativas, integrando en esta ocasión un guiño al ejercicio democrático que viven este domingo los chilenos y chilenas.

