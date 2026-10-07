Gobierno y Migraciones detallan proceso de contratación de trabajadores migrantes previo al inicio de la temporada agrícola 2026-2027

El Ministerio de Agricultura (Minagri) y el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) entregaron detalles respecto a la contratación de trabajadores migrantes de cara a la temporada agrícola.

Las autoridades visitaron las ciudades de Chillán y Curicó para realizar jornadas informativas dirigidas a empleadores, productores, empresas agrícolas, contratistas y actores del sector silvoagropecuario, con el objetivo de abordar los requisitos para contratar a trabajadores extranjeros para la temporada agrícola 2026-2027.

Desde el Ministerio señalaron que “año a año la mano de obra inmigrante desarrolla actividades de cosecha, embalaje y procesamiento de productos agrícolas, entre otras actividades fundamentales para el sector”.

En ese contexto es que, previo al inicio de la temporada de cosechas y el alza de la demanda de mano de obra en distintas regiones del país, se desplegaron acciones de coordinación y difusión territorial para entregar información sobre la materia. Todo esto promoviendo el cumplimiento de la normativa laboral y migratoria.

El subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, comentó que “hoy día los inmigrantes son una alternativa para el sector frutícola muy relevante y para eso lo que tenemos que tener son condiciones claras para poder contratar a estos migrantes de los distintos países vecinos”.

En ese sentido, el objetivo del despliegue es “informarle al sector productor, contratistas, sectores agrícolas en general qué condiciones se requieren para la contratación a fin de cumplir todas las normas, a fin de informar respecto a cómo se está agilizando este proceso de trabajo con migrantes”.

Según señaló el Ministerio, actualmente los trabajadores bolivianos pueden acceder a la Residencia Temporal Mercosur, permiso con el que pueden residir y trabajar en Chile por dos años continuos, acreditando su nacionalidad y ausencia de antecedentes penales negativos a través de un procedimiento simplificado y sin cobro de derechos migratorios.

Sobre ello, el director de Migraciones, Frank Sauerbaum, señaló que “hay una de las visas que se ocupa más masivamente, que es parte de un acuerdo que nosotros tenemos con los países del Mercosur”.

Y añadió: “También estamos explicando al respecto de los requisitos que se requieren para poder contratar a estas personas y también del proceso de fiscalización que estamos realizando para que los trabajadores que vienen a cumplir labores a la temporada agrícola estén en regla”.