Gobierno tras rechazo al levantamiento del secreto bancario en el Senado: “Nosotros queremos mantener la autorización judicial”

El ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, abordó el rechazo en el Senado a la propuesta que buscaba permitir el levantamiento del secreto bancario por vía administrativa, en el marco del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica.

Durante la tarde de este martes, la iniciativa fue rechazada tras empatar 24 votos a favor y 24 en contra, por lo que ahora deberá ser revisada en una comisión mixta. En ese contexto, el secretario de Estado aseguró que el Ejecutivo ya activó los mecanismos para acelerar su tramitación.

“En primer lugar, el gobierno ya ingresó la urgencia que comprometimos en la sala. Nos interesa que esta materia sea resuelta cuanto antes por el Congreso Nacional“, dijo García Rmunit, agregando que “tendremos una comisión mixta y esperamos que ahí se pueda acordar la forma en que enfrentamos de manera más efectiva, más eficaz, el secreto bancario”.

El secretario de Estado insistió en que el Gobierno no busca eliminar el secreto bancario, sino mantener el requisito de autorización judicial para acceder a información protegida. “Nosotros nunca nos hemos opuesto a que el secreto bancario se mantenga tal como está“, partió señalando al respecto.

“Simplemente lo que hemos dicho es que el marco constitucional que tiene el país hoy día, de respeto a la vida privada de las personas, nos obliga a que, cuando hay una medida intrusiva como esta, como es levantar el secreto bancario, siempre tenga que estar de por medio la autorización de un juez“, agregó.

Asimismo, sostuvo que la posición del Ejecutivo responde a la necesidad de resguardar derechos fundamentales. “Nosotros queremos mantener la autorización judicial porque nos parece que es la manera de respetar el derecho a la privacidad, el derecho a la vida privada de las personas que está, reitero, establecido en nuestra Constitución Política”, indicó.

Pese a ello, reconoció que existen aspectos que pueden perfeccionarse para mejorar la eficacia de las investigaciones relacionadas con el crimen organizado. “Nosotros entendemos que hay algunos aspectos, por ejemplo, el de la rapidez, el de la inmediatez y, por lo tanto, estamos dispuestos a avanzar en ese sentido“, afirmó.

En ese contexto, afirmó que el Ejecutivo analiza fórmulas que permitan agilizar el proceso, incluyendo experiencias comparadas de otros países, señalando que “estamos dispuestos a revisar la aplicación en Chile de algunas normas que están llevando adelante otros países que en esta materia están muy, muy adelantados”.

Respecto de los próximos pasos, el ministro de la Segpres sostuvo que las eventuales indicaciones del Ejecutivo serán presentadas una vez que se constituya la comisión mixta: “Muy prontamente ya debiéramos estar trabajando en la resolución final de esta importante materia“, mencionó al ser consultado por plazos.