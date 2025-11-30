País migración

Gobierno se prepara para reunión con Perú y crear un comité binacional ante situación en la frontera

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, adelantó que esta instancia tiene como fin intercambiar experiencias de reconducción y fortalecer los mecanismos de control en la frontera.

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, desde Arica, adelantó detalles de la reunión que se sostendrá con Perú este lunes 1 de diciembre, debido a la situación de los migrantes varados en la zona fronteriza.

En ese contexto, detalló que actualmente son 17 los migrantes que permanecen en esta condición, y que se revisaron los protocolos de coordinación y reconducción con el fin de garantizar un paso ordenado y seguro para quienes se encuentran en situación irregular.

Respecto al encuentro entre los cancilleres Alberto van Klaveren y Hugo de Zela, cuyo objetivo es crear un comité binacional, este se realizará de forma telemática.

Según publicó La Tercera, esta instancia tiene como fin coordinar la caracterización y perfiles de las personas, intercambiar experiencias de reconducción y fortalecer los mecanismos de control en la frontera.

Finalmente, sobre la situación en el complejo fronterizo de Chacalluta, Ramos aclaró que cada caso será evaluado de manera individual según su estatus migratorio.

