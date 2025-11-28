Canciller Van Klaveren anuncia creación de comité binacional de cooperación migratoria con Perú ante situación en la frontera

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, señaló que, ante la situación en la zona fronteriza entre Chile y Perú, se reunirán este lunes con el canciller Hugo de Zela para avanzar en la conformación de un comité binacional de cooperación migratoria.

(CNN Chile/ EFE).– Durante la tarde de este viernes, el canciller Alberto van Klaveren se refirió a la situación de los inmigrantes varados en la zona fronteriza entre Chile y Perú.

En ese contexto, el ministro de Relaciones Exteriores enfatizó que ambas naciones “mantienen un diálogo y colaboración permanente en materia migratoria, que se activa con mayor intensidad en situaciones complejas, como la que se está desarrollando actualmente en la frontera norte”.

“Perú tomó una decisión soberana sobre sus fronteras y sobre su gestión migratoria, no solo con Chile, sino también con el resto de sus países vecinos”, detalló.

Además, anunció que se está conversando a través de los canales diplomáticos existentes para buscar la mejor forma de encontrar una solución en conjunto.

“Tenemos un diálogo permanente, pero debido a la situación actual, ambos países acordamos reunirnos este lunes para conformar un comité binacional de cooperación migratoria, que será encabezado por ambos cancilleres para buscar la mejor forma de gestionar la migración irregular, un problema que aqueja no solo a Chile y Perú, sino a toda la región”, precisó el secretario de Estado.

“La situación está controlada”

Por su parte, el canciller peruano, Hugo de Zela, comentó en un punto de prensa que el comité se instalará el próximo lunes y que “la idea es tratar de resolver los problemas mediante la colaboración entre los dos países”.

“Las coordinaciones que estamos haciendo son con el gobierno del presidente de Chile, Gabriel Boric, y es con ese gobierno con el que hemos hablado para cooperar y superar esta situación”, remarcó De Zela.

Añadió que actualmente “la situación está controlada” y que esperan que “ya no haya interrupción del flujo en la carretera”, tal como se presentó durante la mañana de este viernes en la autopista Panamericana Sur.

“Esta comisión, que comenzará a trabajar el lunes, va a tener este aspecto muy en cuenta”, sostuvo.

De Zela ofreció estas declaraciones en el Palacio de Gobierno de Lima, luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores informara que lideró una reunión en la que se analizó “la crisis migratoria que se está gestando” en la frontera con Chile.