Gobierno deja fuera ampliación de Santiago Uno de nueva licitación mientras siga disputa judicial

El Gobierno resolvió dejar fuera por ahora la ampliación de la cárcel Santiago Uno de su próximo proceso de licitación, mientras continúa pendiente la disputa judicial iniciada por la Municipalidad de Santiago contra el proyecto.

Según informó La Tercera, la nueva concesión del recinto contemplará únicamente su operación y no incluirá las obras destinadas a construir nuevos módulos de alta y máxima seguridad para internos vinculados al crimen organizado.

“Las obras de ampliación contempladas no podrán ejecutarse mientras no se resuelva el recurso presentado por la Municipalidad de Santiago. Por ello, el llamado a licitación incluirá únicamente la operación del recinto, sin obras de ampliación”, señaló la Subsecretaría de Justicia.

El proyecto contemplaba la construcción de tres módulos de alta seguridad y uno de máxima seguridad, como parte de una ampliación anunciada originalmente durante el Gobierno de Gabriel Boric y posteriormente respaldada por la administración del Presidente José Antonio Kast.

La iniciativa permanece paralizada luego de que el 17° Juzgado Civil de Santiago suspendiera provisionalmente los actos administrativos que permitían avanzar con las obras, a raíz de una acción presentada por el municipio encabezado por Mario Desbordes.

El contrato actualmente vigente de Santiago Uno fue prorrogado hasta el 8 de noviembre de 2027. De acuerdo con el cronograma original, la ampliación debía adjudicarse durante el primer semestre de ese año, comenzar sus obras en 2029 y entrar en servicio en 2031.

Mientras no exista una resolución judicial que permita retomar el proyecto, el Ejecutivo continuará con la relicitación del funcionamiento del penal, pero sin incorporar la expansión destinada a internos de alta peligrosidad.