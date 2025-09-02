Gobierno revisará organización de la Supercopa 2025 tras advertencias por seguridad del alcalde Iglesias en el Santa Laura

El secretario de Estado aclaró que la autorización del evento no depende de su cartera, sino de informes técnicos elaborados en conjunto con Carabineros y otras autoridades.

En medio de los preparativos para la Supercopa 2025 entre Colo Colo y Universidad de Chile, programada para el próximo 14 de noviembre a las 15:00 horas en el estadio Santa Laura, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó las preocupaciones manifestadas por el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias.

El jefe comunal ha expresado reparos sobre la seguridad del evento en su comuna, dado el alto riesgo que suelen implicar este tipo de partidos de alto perfil, calificando incluso la decisión de hacerla en el Santa Laura como una “mala decisión”.

Sin embargo, Cordero fue enfático en señalar que la responsabilidad de autorizar eventos masivos no recae en su ministerio.

“El Ministerio de Seguridad Pública no autoriza este tipo de eventos. Nuestro rol es emitir informes técnicos de seguridad, elaborados con los antecedentes que entregan tanto el organizador como Carabineros”, explicó el ministro, tras reunirse con Iglesias.

Cordero también aseguró que se comprometió a considerar todos los antecedentes expuestos por el alcalde en relación con el partido.

“Sabemos que este tipo de eventos pueden generar inquietudes en los territorios. Por eso, tomaremos en cuenta sus planteamientos en la elaboración del informe correspondiente”, afirmó.

Además, destacó que hay otras instancias evaluando la situación.

“Entiendo que habrá una nueva reunión sobre este tema, donde se seguirán revisando los detalles de seguridad. Estas conversaciones son claves para coordinar el trabajo con las autoridades locales”, dijo.

Finalmente, el ministro subrayó que la evaluación de seguridad para eventos deportivos recae sobre la Delegación Presidencial y se basa en los informes preparados por Carabineros y otras entidades involucradas.