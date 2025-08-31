Tras muerte de hincha en Monumental: Alcalde de Independencia dice que es una “mala decisión” jugar Supercopa en el Santa Laura

El jefe comunal advirtió que actualmente no existen las condiciones necesarias para que la Supercopa, programada en el Estadio Santa Laura de su comuna, se lleve a cabo de forma segura desde los clubes o la ANFP.

Tras la trágica muerte de un hincha de Colo Colo durante el Superclásico de este domingo, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, cuestionó la capacidad de los organizadores del fútbol nacional para garantizar la seguridad en eventos masivos y advirtió que no existen las condiciones necesarias para realizar la Supercopa en el Estadio Santa Laura, ubicado en su comuna.

“Lo ocurrido demuestra que el fútbol chileno no está preparado para organizar espectáculos masivos”, afirmó la autoridad comunal, añadiendo que “los clubes y la ANFP han mostrado una y otra vez que no tienen la capacidad de garantizar seguridad, y lo sucedido con el hincha muerto confirma los riesgos que yo vengo advirtiendo”.

Un hincha habría caído desde el techo del Estadio Monumental

El incidente ocurrió durante el Superclásico número 198 entre Colo Colo y Universidad de Chile, disputado en el Estadio Monumental.

De acuerdo con información preliminar entregada por Carabineros, un hincha albo, de aproximadamente 31 años, cayó desde una estructura superior del sector Cordillera, presuntamente mientras intentaba desplazarse de un lugar a otro dentro del recinto.

El hombre falleció debido a la gravedad de las heridas, pese a ser trasladado de urgencia al Hospital Dra. Eloísa Díaz de La Florida.

El fiscal de Flagrancia Oriente, Jorge Vitar, encabezó las primeras diligencias investigativas en el lugar. Por el momento, se presume que la caída fue de carácter accidental, aunque el OS-9 de Carabineros continúa trabajando para esclarecer los hechos.

En ese contexto, el alcalde Iglesias arremetió contra la ANFP y la Delegación Presidencial, señalando que insistir en que la Supercopa se juegue en Santa Laura es una “mala decisión”.

“No existe ninguna condición que asegure un espectáculo seguro y de calidad para los vecinos ni para los hinchas”, sentenció.

El Estadio Santa Laura, ubicado en una zona residencial y con problemas históricos en materia de accesibilidad y seguridad, ha sido propuesto como sede del próximo partido entre Colo Colo y Huachipato por la Supercopa, lo que ahora vuelve a quedar en entredicho ante la preocupación de las autoridades locales.

La ANFP y la Delegación Presidencial aún no han emitido declaraciones respecto a las declaraciones del edil ni sobre posibles cambios en la sede del encuentro.