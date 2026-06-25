Gobierno concreta quinto vuelo chárter de expulsión y supera las 1.000 salidas obligadas en 2026

El Gobierno concretó este jueves un nuevo vuelo chárter internacional para la expulsión de 62 ciudadanos extranjeros, en una operación con destino a Bolivia, Colombia y Ecuador.

Del total de personas expulsadas, 46 correspondieron a expulsiones administrativas y 16 a expulsiones judiciales.

Con este operativo, el Ejecutivo concretó su quinto vuelo chárter internacional del año y superó las mil expulsiones durante 2026.

Más de 1.000 expulsiones en 2026

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, junto al director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, informaron que durante este año se han materializado 1.039 salidas de ciudadanos extranjeros mediante procedimientos de expulsión.

Según detallaron las autoridades, la cifra representa un aumento significativo respecto del mismo período de 2025.

Además, desde el inicio del actual Gobierno, el 11 de marzo de 2026, se han concretado 743 expulsiones, lo que da cuenta de una aceleración en la ejecución de estos procedimientos, especialmente por la vía administrativa.

De acuerdo con la información entregada por el Ejecutivo, entre las personas incluidas en el último vuelo había extranjeros con antecedentes o condenas por delitos graves.

Entre ellos se mencionaron casos vinculados a homicidio simple, secuestro con violación, violación a mayor de 14 años, abuso sexual, tráfico ilícito de drogas, robos violentos y delitos asociados a armas de fuego.

El Gobierno también informó que el 38,7% de las personas expulsadas en esta operación mantenía antecedentes o condenas por delitos distintos al ingreso por pasos no habilitados.

Más de 3.500 salidas entre expulsiones y retornos voluntarios

El balance migratorio de 2026 también contempla 2.509 salidas voluntarias efectivas.

Con ello, el total referencial de salidas del país asciende a 3.548, considerando expulsiones y retornos voluntarios.

Desde el Ejecutivo destacaron que estos resultados han sido posibles gracias a la coordinación entre el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, la autoridad aeronáutica y otros organismos públicos.