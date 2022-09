Esta jornada, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, realizó el primer encuentro nacional participativo para el diseño del Plan Nacional de Búsqueda de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura cívico militar en Chile.

En compañía de la subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter, y con la participación de familiares de víctimas y organizaciones de todo el país, se dio inicio a un espacio de discusión para ajustar el proceso con énfasis en cuatro etapas.

Asimismo, se abordó con mayor detalle el rol de las agrupaciones, la forma de participación, y la metodología que se utilizará.

“Han pasado más de cuatro décadas, y aún existen más de 1159 víctimas de desaparición forzada o de ejecución política, cuyos restos no han sido hallados, identificados, entregados a los familiares”, señaló la titular de Justicia.

“Miles de chilenos y chilenas tienen algún familiar que aún está desaparecido o desaparecida y no solo no han logrado hacer un entierro, una despedida, como toda persona merece, sino que también en muchos casos no conocen toda la verdad, no saben en qué circunstancias sus familiares fueron detenidos y desaparecidos o ejecutados y, en la mayoría de los casos, tampoco se ha logrado justicia respecto de quienes perpetraron estos terribles crímenes contra la humanidad”, agregó.

De acuerdo a este plan, el Gobierno también buscará “generar instancias de diálogo con las diversas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden y con las instituciones de la Administración del Estado, que posean archivos de interés, con el propósito de asegurar el desarrollo de procesos transparentes y exhaustivos de búsqueda de información”.

“La mesa interministerial será la encargada de que exista el compromiso de las diversas instituciones en la colaboración y entrega de información contenida en sus archivos”, se añade.