Gobierno por término de condena de José Zara: “Lamentamos que no haya contribuido a esclarecer el paradero de los desaparecidos”

Zara salió este lunes de Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato del comandante Prats y su esposa.

La tarde de este lunes, el gobierno se refirió a la liberación del exbrigadier José Zara Holger de la cárcel de Punta Peuco, tras cumplir su condena por el asesinato del comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, y su esposa, Sofía Cuthbert.

El exintegrante de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) estuvo en prisión desde el 13 de julio de 2010 y fue condenado 36 años después del hecho, junto a otros exagentes de la que fue la policía secreta durante la dictadura militar.

¿Qué dijo el gobierno por la liberación de Zara?

En X (exTwitter), la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, abordó el hecho: “Como Gobierno, lamentamos que el exintegrante de la DINA, José Zara, haya terminado su condena sin contribuir al esclarecimiento del paradero de las víctimas de desaparición forzada”.

“Más aún, en este año, que se cumplen 50 años de la macabra Operación Cóndor, y 51 años del asesinato del General Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert”, agregó la secretaria de Estado en la escueta publicación.