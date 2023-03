El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, confirmó otra solicitud de indulto presidencial para un preso del estallido social que está siendo tramitada en la secretaría de Estado. Esto ha causado polémica en el mundo político.

¿Qué pasó?

Durante la audiencia de alegatos en el Tribunal Constitucional (TC) de este jueves, en el marco del proceso donde se revisan siete beneficios que otorgó el presidente Gabriel Boric en diciembre de 2022, el ministro Christian Letelier le consultó a Raúl Letelier, consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE): “¿Tiene información si existe otras solicitudes de personas que han sido condenadas por hechos en el contexto del estallido social, hay solicitudes de indultos que no han sido cursadas?”.

“Sí, hay una petición en actual tramitación que no ha sido resuelta. Solo una”, respondió.

Ante la interrogante sobre más detalles, el ministro Cordero explicó este viernes: “El tribunal lo que pide es informar si después de esa fecha existen solicitudes que hubiesen ingresado al Ministerio de Justicia. Hay una que ingresó el 13 de enero, que actualmente se encuentra en el procedimiento normal para este tipo de asuntos, en la sección indultos de la División de Reinserción Social y en algún momento llegará a mi escritorio”.

“Es uno, ingresó el 13 de enero al Ministerio de Justicia y que tendrá que ser objeto de evaluación”, reiteró.

Reacciones

La situación ha causado en el mundo político. Por ejemplo, el diputado de Renovación Nacional (RN) Diego Schalper le envió un mensaje al presidente Boric: “No vamos a aceptar un nuevo indultado. Por lo tanto, cuando hemos conocido que se están tramitando nuevos expedientes en materia de insulto, le digo desde, ya que en la oposición vamos a ser tenaces opositores en una política como esa que siga enviando señales de impunidad, cuando lo que el país lo que necesita son señales de tranquilidad, seguridad y estabilidad”.

Por su parte, el diputado de la Democracia Cristiana (DC) Iván Flores comentó que “indultar hoy día no es una prioridad nacional. La prioridad es que el Gobierno comience a preparar una agenda integral e integrada y no proyectos que picotean el código, las atribuciones, la institucionalidad. Veamos integralmente el problema de la delincuencia, violencia, del narcotráfico. Preocuparse de un indulto hoy día, me parece que no es buena idea”.